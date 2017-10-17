«لجنة التنمية الاقتصادية» تستعرض آفاق الاستثمار الجديدة

علي الهنوري (عجمان)

استعرضت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، فتح آفاق استثمارية جديدة ومبتكرة لمجتمع الأعمال بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

وقال المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة العاشرة للعام 2017 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، وشملت الجلسة استعراض لعدد من مشاريع الإمارة، كما ناقشت سبل سير العمل باللجنة وآخر المستجدات بالقطاع الاقتصادي في عجمان.

حضر الجلسة أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي وصالح الجزيري ومروان عبيد المهيري مقرر اللجنة خولة الياسي، كما حضرها ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية وشركة الإمارات للمعلومات الائتمانية.

وأكد عبدالله المويجعي حرص اللجنة على فتح آفاق استثمارية جديدة ومبتكرة لمجتمع الأعمال بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

واستعرضت شركة «eMcredit» بالجلسة خيارات خدمات وحلول وسائل الدفع الإلكتروني والذكي وتطويرها بهدف إيجاد خدمات ذات قيمة مضافة تصب في استدامة القطاع الاقتصادي ونموه وزيادة سرعة الإنجاز، لتشمل خدمات الدفع المطروحة مختلف القطاعات.