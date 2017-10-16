  • الاثنين 26 محرم 1439هـ - 16 أكتوبر 2017م

في ضربة قبيل مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ألمانية جديدة

حزب ميركل يخسر انتخابات إقليمية في «ساكس السفلى» «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف يدخل 14 برلماناً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 16 أكتوبر 2017

برلين (أ ف ب)

بعد انتخابات تشريعية مخيبة للآمال، مني المعسكر المحافظ في ألمانيا بقيادة المستشارة إنجيلا ميركل أمس الأحد بهزيمة خلال انتخابات إقليمية في مقاطعة ساكس السفلى، ما اعتبر نكسة لها قبيل بدء المفاوضات الصعبة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأفادت استطلاعات الرأي الأولية بعيد إقفال مكاتب الاقتراع بثها التلفزيونان الحكوميان «زد دي اف» و«اي ار دي»، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حل في الطليعة جامعاً 37-37،5%، متقدماً على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (35%).

بعدها يأتي حزب الخضر (8-8،5%) ثم الحزب الليبرالي (7-7،5%) ثم حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف (5،5%) الذي يكون بذلك قد دخل برلمان مقاطعة ساكس السفلى، التي باتت المقاطعة الألمانية الـ14 التي يدخل حزب البديل لألمانيا برلمانها.

وأعطى هذا الفوز لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز جرعة أوكسيجين كان بأمس الحاجة إليها بعد أن مني بثلاث هزائم في ثلاث انتخابات إقليمية، وبهزيمة رابعة مذلة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سبتمبر الماضي على مستوى كامل البلاد.

وقبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر الماضي كان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي شبه متيقن من انتزاع الفوز من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر في مقاطعة ساكس السفلى، حيث مصنع شركة السيارات العملاقة فولكسفاجن. ... المزيد
     
 