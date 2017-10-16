حزب ميركل يخسر انتخابات إقليمية في «ساكس السفلى» «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف يدخل 14 برلماناً

برلين (أ ف ب)

بعد انتخابات تشريعية مخيبة للآمال، مني المعسكر المحافظ في ألمانيا بقيادة المستشارة إنجيلا ميركل أمس الأحد بهزيمة خلال انتخابات إقليمية في مقاطعة ساكس السفلى، ما اعتبر نكسة لها قبيل بدء المفاوضات الصعبة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأفادت استطلاعات الرأي الأولية بعيد إقفال مكاتب الاقتراع بثها التلفزيونان الحكوميان «زد دي اف» و«اي ار دي»، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حل في الطليعة جامعاً 37-37،5%، متقدماً على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (35%).

بعدها يأتي حزب الخضر (8-8،5%) ثم الحزب الليبرالي (7-7،5%) ثم حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف (5،5%) الذي يكون بذلك قد دخل برلمان مقاطعة ساكس السفلى، التي باتت المقاطعة الألمانية الـ14 التي يدخل حزب البديل لألمانيا برلمانها.

وأعطى هذا الفوز لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز جرعة أوكسيجين كان بأمس الحاجة إليها بعد أن مني بثلاث هزائم في ثلاث انتخابات إقليمية، وبهزيمة رابعة مذلة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سبتمبر الماضي على مستوى كامل البلاد.