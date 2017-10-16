14 ألف طفل لاجئ من الروهينجا فقدوا أحد الوالدين

كوكس بازار، بنجلاديش (أ ف ب)

أعلن مسؤول في بنجلاديش، أمس، أن قرابة 14 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما من اصل نحو نصف مليون لاجئ من الروهينجا عبروا الحدود إلى بنجلاديش هرباً من العنف في ميانمار، وتشير الأمم المتحدة إلى أن 536 ألف لاجئ من الروهينجا، معظمهم أطفال، وصلوا من ولاية راخين المضطربة في بورما منذ 25 أغسطس.

وأفادت دائرة الخدمات الاجتماعية البنجلاديشية أنه تم التعرف إلى 13751 طفلاً دون أحد الوالدين أو كلاهما في إحصائية شملت مخيمات مكتظة للاجئين على الحدود، حيث تحذر المنظمات الخيرية من أزمة إنسانية، وقال نائب مدير الدائرة كومار شاودوري لوكالة فرانس برس «أفاد غالبيتهم بأنهم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما جراء العنف في راخين».

وأضاف أن «آخرين قالوا إنهم لا يعلموا ماذا حصل لأهاليهم، وإنهم وصلوا إلى بنجلاديش رفقة أقاربهم». واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف في راخين يرقى إلى «تطهير عرقي»، حيث تحدث أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الواصلين إلى بنجلاديش عن حرق قرى بأكملها ووقوع عمليات اغتصاب جماعي ومجازر.

وبين الناجين الذين فروا إلى بنجلاديش نحو 320 ألف طفل، تبلغ أعمار ثلثهم أقل من خمسة أعوام.

وتبني بنجلاديش أكبر مخيم للاجئين في العالم بإمكانه استيعاب أكثر من 800 ألف من الروهينجا. وأفاد شاودوري أنه سيتم بناء دار للأيتام غير المصحوبين بذويهم فيما سيمنح أولئك الذين وصلوا دون والدين مساعدات إضافية.

وأعربت وكالات الإغاثة عن القلق إزاء أن يكون الأطفال ضحايا اعتداءات أو تهريب بشر.