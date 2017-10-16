خادم الحرمين يدعم استراتيجية ترامب لمواجهة إيران

الرياض (وام، وكالات)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيا مساء أمس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيه تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامب تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها الإرهاب في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن خادم الحرمين الشريفين أشاد بالدور القيادي للإدارة الأميركية الجديدة التي تدرك حجم تلك التحديات والتهديدات.. وأكد ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران، وأبدى الرئيس الأميركي تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه وأكد حرص الولايات المتحدة الأميركية على العمل مع حلفائها لتحقيق الأمن والسلم العالمي. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في الكويت، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأميركية السيد دونالد ترامب من استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

وأكد المصدر في هذا الصدد أن دولة الكويت سبق، وأن رحبت بالاتفاق الذي أبرم بين مجموعة الدول (5 + 1) من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى حول برنامجها النووي منذ التوصل إليه انطلاقا من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.