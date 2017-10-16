«ليكيب الفرنسية»: الخليفي يلجأ لمحاميه بحثـاً عـن مخرج

أبوظبي (موقع 24)

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الذي أصبح يواجه الاتهامات بالفساد من كل جانب، بسبب أداء عمل شبكة قنوات بي إن سبورتس واستحواذها الفج على كل شيء، ورئاسته للنادي الباريسي، يسعى، بحسب نصائح فريق دفاعه، للإدلاء بشهادته في أقرب وقت ممكن أمام الادعاء العام السويسري الذي يوجه له اتهامات بالفساد، في ما يتعلق بحقوق بث مونديالي 2026 و2030 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واجتمع الخليفي، الذي يترأس أيضا شبكة تليفزيون بي إن سبورتس القطرية مؤخراً في الدوحة مع مستشاريه القانونيين، وعلى رأسهم المحامي الفرنسي الشهير فرانسيس زينير، الذي تولى الدفاع سابقاً عن الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك.

وقالت الصحيفة إن هيئة الدفاع عن الخليفي ستطالب بجلسة استماع فورية مع النائب السويسري للإطلاع على تفاصيل لائحة الاتهام، وهو الاستجواب الذي قد يتم قبل نهاية الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الخليفي لم يحضر مباراة فريقه مساء السبت الماضي أمام ديجون، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في الجولة التاسعة بالدوري الفرنسي، إلا أنه من المقرر أن يتوجه إلى بلجيكا الأربعاء المقبل، لحضور مباراة فريقه أمام إندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتسربت بعض الخطط التي ستعتمد عليها هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة بي إن سبورتس، للرد على اتهامات الفساد التي تواجهها، حيث تدفع المجموعة الرياضية بأنه لم يكن لها منافس، مما جعل من المستحيل فتح مناقصة لبيع حقوق البث.

وبالإضافة إلى ذلك، يزعمون أن الثمن المدفوع، الذي لم يكشف عنه، يتجاوز بطولات كأس العالم السابقة، بما لا يقل عن 20%.

كما نشرت صحيفة ليكيب، تصريحات الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جيروم فالكه، المتورط في الواقعة أمام القضاء السويسري، والتي ينفي فيها تلقيه أي رشاوى من شبكة بي إن سبورتس، مقابل دعمه للحصول على حقوق بث بطولات كأس العالم.

وبالتوازي مع التحقيق الذي يجريه القضاء السويسري، فتحت لجنة القيم التابعة لـ«فيفا» تحقيقاً آخر، ربما يتم الانتهاء منه قريباً، وستصدر على إثره عقوبات فورية.