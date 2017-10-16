تجميد أموال عبدالله آل ثاني انتهاك صريح لحقوق الإنسان

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد حقوقيون أن تجميد السلطات القطرية لأموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، انتهاك صريح لحقوق الإنسان، وأن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان به كثير من الانتهاكات، وأشاروا إلى أن قطر تفتقد إلى مقومات الدولة الديمقراطية، وإلى حرية الرأي وإلى وجود معارضة قوية وأحزاب، وأن السلطات القطرية تمارس انتهاكات كبيرة ضد المعارضة والشعب القطري. ووصفوا هذه الخطوة بأنها تأتي من قبل السلطات القطرية لقمع الحريات وتكميم أفواه المعارضة في داخل قطر وخارجها بهدف إزاحة وتهديد المعارضين للنظام الحاكم.

وأشاروا إلى أن هذا الإجراء من قبل السلطات القطرية يعد عملا غير أخلاقي وغير إنساني، ويناقض كافة المعايير التي يمكن أن تتعامل بها الدول مع مواطنيها، كما يناقض المباديء العالمية لحقوق الإنسان، وأكدوا على أنه يتم التنكيل بالمعارضين في الدوحة وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم، وأن قطر دولة لا تتوافر فيها حرية الرأي كما تدعي، وأن مواقع معارضة لها تم إغلاقها مؤخراً، وتم سجن أحد المعارضين 15 سنة بسبب قصيدة معارضة.

وكان حفيد مؤسس قطر، عبدالله بن علي آل ثاني، قد أعلن عن تجميد النظام القطري لكافة حساباته البنكية، وأوضح عبدالله آل ثاني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام، وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله، وأتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص، وأصدقاء المصالح، وأن تعود إلى حضنها الخليجي، وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم».

انتهاك حقوق الإنسان