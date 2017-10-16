الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية في مقديشو

أبوظبي، عواصم (وام، الاتحاد، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت أمس الأول، في العاصمة الصومالية مقديشو، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها هذا العمل الإرهابي، ووقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها، وعبرت الوزارة في ختام بيانها، عن بالغ العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب جمهورية الصومال، وتمنياتها للمصابين سرعة الشفاء.

تضاربت التصريحات بشأن حصيلة التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا تقاطع «بي كاي 5» المزدحم أمام فندق سفاري بحي هودان التجاري، ومنطقة المدينة المنورة بمقديشو أمس الأول، فيما أعلن رئيس البلاد محمد عبدالله محمد، المعروف باسم «فرماجو» لدى تفقده الجرحى أمس، الحداد الوطني لـ 3 أيام، محملاً حركة «الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» مسؤولية أسوأ اعتداء في تاريخ الصومال الحديث، ووصف مسلحيها بـ«عديمي الرأفة الذين يستهدفون الأبرياء» دون تمييز.

وقال وزير الداخلية السابق عبد الرزاق عمر محمد بعد اتصال هاتفي بمستشفى أردوغان الذي استقبل العدد الأكبر من الضحايا «تم تأكيد وفاة 237 شخصاً حتى الآن جراء اعتداء السبت، وإصابة 200 آخرين، ومن الممكن أن يكون هناك قتلى وجرحى في مستشفيات أخرى»، بينما أكدت مصادر طبية محلية أن حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في تقاطع بي كاي 5 ارتفع إلى 231 قتيلاً ومئات الجرحى، بينهم العشرات بحال الخطر.

بالتوازي، كتب أبشير أحمد نائب رئيس مجلس الشيوخ الصومالي على صفحته في الـ«فيسبوك»: «زرنا مستشفى مدينة، وقال لنا مديرها، إن 218 جثة نقلت إليه منذ السبت، منها 130 محترقة، بحيث لا يمكن التعرف إليها».