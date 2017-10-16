الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته في القدس

رام الله (الاتحاد)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فرض إجراءاتها المشدّدة في مدينة القدس، خاصة وسط المدينة، ومحيط بلدتها القديمة، والتي كانت فرضتها عشية وطيلة أيام عيد «العُرش» اليهودي، الذي انتهى مساء الخميس الماضي.

وقال وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الاحتلال واصل نشر دورياته العسكرية والشرطية، الراجلة والمحمولة والخيالة، في الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة في القدس القديمة، كما واصل نصب متاريس وحواجز مباغتة وطيارة في العديد من شوارع المدينة ومحاور الطرق فيها.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة)، ومنعت دخول أو خروج المواطنين من وإلى البلدة القديمة، بحجة وجود جسم مشبوه تبين في نهاية المطاف أنها حقيبة مدرسية لأحد طلبة القدس. وتقوم قوات الاحتلال بإيقاف الشبان وسط مدينة القدس، وتحديداً في الشارع الممتد من باب العامود وحتى باب الساهرة، مروراً بشارع السلطان سليمان، ووصولاً إلى شارع صلاح الدين، وتخضعهم لتفتيش استفزازي، وأحياناً كثيرة بشكل مهين وبواسطة كلاب بوليسية.