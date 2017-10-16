الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته في القدس

رام الله (الاتحاد)
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فرض إجراءاتها المشدّدة في مدينة القدس، خاصة وسط المدينة، ومحيط بلدتها القديمة، والتي كانت فرضتها عشية وطيلة أيام عيد «العُرش» اليهودي، الذي انتهى مساء الخميس الماضي.
وقال وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الاحتلال واصل نشر دورياته العسكرية والشرطية، الراجلة والمحمولة والخيالة، في الشوارع المحاذية والمتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة في القدس القديمة، كما واصل نصب متاريس وحواجز مباغتة وطيارة في العديد من شوارع المدينة ومحاور الطرق فيها.
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