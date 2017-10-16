بغداد تؤكد إغلاق معابر إيرانية حدودية مع كردستان وطهران تنفي

عواصم (الاتحاد، وكالات)
أكدت الحكومة العراقية مساء أمس، أن إيران أغلقت بطلب منها المعابر الحدودية مع إقليم كردستان العراق، بعد أن كانت طهران نفت ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان «بناءً على طلب الحكومة العراقية أغلقت الجمهورية الإيرانية الأحد معابرها الحدودية مع إقليم كردستان العراق»، وأضاف أن هذا الإغلاق كان جزءاً من الإجراءات المتخذة بناءً على طلب بغداد «لفرض سلطتها على نقاط العبور الحدودية والمطارات في هذه المنطقة»، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت طهران نفت ما أعلنه مسؤول كردي في وقت سابق أمس، من أنها أغلقت ثلاثة معابر حدودية مع كردستان العراق.
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