بغداد تؤكد إغلاق معابر إيرانية حدودية مع كردستان وطهران تنفي

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة العراقية مساء أمس، أن إيران أغلقت بطلب منها المعابر الحدودية مع إقليم كردستان العراق، بعد أن كانت طهران نفت ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان «بناءً على طلب الحكومة العراقية أغلقت الجمهورية الإيرانية الأحد معابرها الحدودية مع إقليم كردستان العراق»، وأضاف أن هذا الإغلاق كان جزءاً من الإجراءات المتخذة بناءً على طلب بغداد «لفرض سلطتها على نقاط العبور الحدودية والمطارات في هذه المنطقة»، ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت طهران نفت ما أعلنه مسؤول كردي في وقت سابق أمس، من أنها أغلقت ثلاثة معابر حدودية مع كردستان العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي «ليس هناك أي قرار جديد» يقضي بإغلاق المعابر مع الإقليم الكردي.وأضاف أن «الحدود البرية مفتوحة مع إقليم كردستان وفقط حدودنا الجوية مغلقة منذ 24 سبتمبر بطلب من الحكومة المركزية العراقية»، وكان مسؤول كردي أكد في وقت سابق أمس أن طهران أغلقت ثلاثة معابر مع الإقليم تستخدم لعبور الأشخاص والبضائع.وقال مدير جمارك معبر باشماخ شاخوان أبو بكر، إن «إيران أغلقت منذ الصباح ثلاثة معابر حدودية، وهي حاج عمران وبرويزخان وباشماخ». وتشير إحصاءات كردية رسمية إلى أن معبر باشماخ وحده يدخل عوائد بقيمة نحو 200 مليون دولار إلى كردستان العراق.