الحكومة العراقية: وجود «الكردستاني» في كركوك إعلان حرب

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية)

اتهمت الحكومة العراقية أمس، إقليم كردستان العراق بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض إلى كركوك، قائلة إن وجودهم هناك «إعلان حرب»، وأكدت رغبتها في أن تكون كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها تحت قيادة السلطة الاتحادية، محذرة من «صراع مدمر»، فيما رفضت قوات البيشمركة الكردية إنذاراً من ميليشيات «الحشد الشعبي» للانسحاب من تقاطع استراتيجي جنوب كركوك، كما رفضت القوى والأحزاب الكردية باستثناء «الجماعة الإسلامية الكردستانية» في اجتماع «دوكان»، إصدار قراراً بإلغاء الاستفتاء الذي جرى في 25 من شهر سبتمبر الماضي، وقرر الإقليم تأجيل جلسة البرلمان الكردي من اليوم إلى بعد غد.

وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أمس، من «استفزازات» تقوم بها قوات تابعة إلى كردستان خارج حدود الإقليم، واعتبر أن تحشيد «عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية» في كركوك يمثل «إعلان حرب» على القوات الاتحادية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، مؤكداً «إصرار» الحكومة على العمل لعودة النازحين إلى المناطق التي «استولت» عليها قوات من إقليم كردستان العراق «بالقوة».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأكد المجلس أن الأولوية مازالت لإنهاء وجود عصابات داعش الإرهابية في كل مناطق العراق».

وذكر المجلس أنه يؤشر «سعي الأطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، إمعاناً منها في تضليل المواطنين الكرد، وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء، وأن حقيقته ليست لمصلحة الكرد، بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الإقليم وموارده، ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة».