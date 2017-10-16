انطلاق ملتقى التأمين الخليجي في دبي غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ14 في دبي غداً، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وبمشاركة أكثر من 100 خبير تأميني.

ويسلط الملتقى الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي الضوء على تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق لصناعة التأمين الخليجي. ويكتسب هذا الملتقى أهمية بالغة، لأنه سيستعرض ويناقش موقع قطاع التأمين الخليجي من تكنولوجيا المعلومات ومواكبة تطورات هذا العصر، وكذلك إتاحة الفرصة لشركات التأمين الخليجية للحاق بركب تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والخبرات، والاطلاع على كل ما هو جديد وحديث بهذا الشأن.

وتعقد الدورة الجديدة للملتقى بالتزامن مع بدء صناعة التأمين في دول عديدة بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها في مجالات عدة أهمها المعلوماتية، مع الأخذ في الاعتبار أن التكنولوجيا توفر كماً هائلاً من التحاليل والتقارير التي تساهم وتساعد بشكل كبير إدارات شركات التأمين على اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية دقيقة.