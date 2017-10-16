الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مع معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تفعيل الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مبادرات مشتركة في قطاع الطاقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة و«استراتيجية الإمارات 2050»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق التطلعات والإسهام في خدمة ورفاهية الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمقر الرئيس للهيئة معالي المهندس عويضة مرشد المرر.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر أن زيارته لهيئة كهرباء ومياه الشارقة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة مع الهيئات والدوائر التي تعمل في مجال الطاقة، وتهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك لما فيه المصلحة العامة، وأعرب عن تقديره للمبادرات النوعية التي تطلقها الهيئة في مجال الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المحطات وشبكات التوزيع.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الطاقة يمثل أولوية قصوى لتعزيز رفاهية المواطن والمقيم ويعزز من مكانة الإمارات التي أصبحت تقود الجهود الإقليمية والدولية في مجال تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، ودعمه الكبير للمبادرات الخلاقة والطموحة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وقال:«إن القطاع الحيوي يحظى باهتمام ورعاية كبيرين من القيادة الحكيمة، وبالتالي فإن الاستمرار في خطط تطويره وتنميته يبقى أولوية».

واستعرض الليم استراتيجية الهيئة ودورها الفعال في تعزيز التنمية المستدامة وعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم «استراتيجية الإمارات 2050» في مجال خفض الاستهلاك، وثقافة الحفاظ على الطاقة، وخططها المستقبلية والدراسات والأبحاث التي تعتزم تنفيذها في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتي تعتمد على تطبيق الحلول الإلكترونية والتحول للخدمات الذكية خلال المرحلة المقبلة، مما يحقق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن عدداً من المشروعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة المحطات، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في الإنتاج، والنقل والتوزيع، وسيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع عدد من الشركات والهيئات العالمية وجميع المؤسسات العاملة في القطاع على مستوى الدولة، بما فيها القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحقيقاً لرؤية سموه التي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة وتحويلها إلى نموذج عالمي يحتذى به في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة.