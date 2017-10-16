«الياه سات» تتوج الفائزين بمسابقة «مختبر الطلاب 2017»

دبي (الاتحاد)

استضافت «الياه سات»، الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية في الإمارات، ومركز دبي التجاري العالمي حفل توزيع جوائز مسابقة «مختبر الطلاب»، خلال معرض جيتكس الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في دبي، حيث تم تتويج الفائزين الثلاثة، وأعلنت منى المهيري، الرئيس التنفيذي للأصول البشرية لشركة «الياه سات» عن فوز سارثاك سيثي، وهو رائد أعمال شاب من جمهورية الهند، بالجائزة الأولى بقيمة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى دعوة مدفوعة التكاليف من «الياه سات» لحضور حدث إطلاق قمرها الصناعي الثالث «الياه 3»، في منطقة كوروا في غويانا الفرنسية.

وكان المشروع الفائز عبارة عن جهاز ثوري أطلق عليه اسم «ThumbFi»، ويهدف الجهاز إلى تسهيل التحكم بمختلف الأجهزة من خلال جعله مرتبطاً بأطراف الأصابع.

ويلغي هذا الجهاز الحاجة إلى استخدام أجهزة تحكم عن بعد مختلفة للتحكم بالأضواء والمراوح وأجهزة التلفزيون والسيارات والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث، وجمعها والتحكم بها بسهولة عبر تطبيق واحد.

ومنحت الجائزة النقدية الثانية بقيمة 40 ألف درهم لفريق مكون من ثلاث طالبات من دولة الإمارات، نوف فاضل الصاعدي وفاطمة حارب النيادي وموزة ناصر الأحبابي، اللاتي أنشأن ذراعاً ذكيةً صممت لمساعدة المرضى بعد إصابتهم بالسكتة الدماغية في تعزيز قدرتهم على أداء أنشطتهم اليومية المعتادة.

وبلغت قيمة الجائزة الثالثة 30 ألف درهم، وحصلت عليها الشابة الإماراتية فاطمة أحمد الشعالي، وذلك لتصميم وتطوير لعبة مميزة على منصة نظام التشغيل iOS. وتدعم لعبة «The Silent Fairy» أجهزة آي باد وآي فون.

وتتيح المسابقة الفرصة للطلاب والخريجين في دولة الإمارات والعالم تقديم حلولٍ في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خبراء لجنة التحكيم المرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للمسابقة استقبلت هذا العام 65 مشاركة من شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والهند.