زوارق الإمارات تحلق عالياً في جولة الصين

خالد السعدي (جيجنزو)

توج زورق الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي بطلاً للسباق الرئيسي الثاني من الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق إكس كات، الذي أقيم أمس في مدينة جيجنزو الصينية، فيما حل زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الثاني، وجاء ثالث زورق الأسترالي ذا بلو رو بقيادة بيتي لوهرمان وبال فيريك نيلسين، ورفع الفيكتوري رصيده في الترتيب العام للبطولة إلى 40 نقطة، متصدراً المنافسة، ويأتي خلفه أبوظبي 5 برصيد 30 نقطة.

جاءت أحداث السباق مثيرة منذ البداية حيث انطلق زورق الفيكتوري بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي من المركز الأول، وتصدر السباق منذ الدورة الأولى، وخلفه زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، ومنذ اللحظات الأولى تبدأ الإثارة قوية بين الزورقين في صراع الصدارة لينفرد الفيكتوري أكثر بالمركز الأول، مستفيداً من انطلاقته أولاً وخلفه أبوظبي، وتستمر دورات السباق في أجواء ضبابية وباردة، ويبدو واضحاً بشكل أكبر انفراد الفيكتوري بالصدارة لا سيما مع صغر مسار السباق الذي يمنع التجاوز أمام بقية الزوارق، بينما يتقدم الزورق الأسترالي للمركز الثالث، ومع وصول الدورة الثالثة عشرة ولحظة رفع العلم الشطرنجي ينهي زورق الفيكتوري المنافسة لمصلحته، محرزاً لقب السباق الثاني خلال الجولة الأولى للبطولة، ويرفع رصيده إلى النقطة 40، فيما ينهي فريق أبوظبي السباق في الوصافة ويكون أقرب الملاحقين للفيكتوري في الترتيب العام برصيد 30 نقطة.

وهنأ حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم المتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي والطاقم الإداري والفني لزورق فيكتوري 3، وقال: الفوز الثاني أكد حسن الإعداد والتجهيز وأيضاً قدرات المتسابقين والفريق الإداري والفني، الأمر الذي مكن من الانتصار وإضافة 35 نقطة جديدة لرصيد الفريق ليعتلي الزورق الأزرق صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة 70 نقطة.

كما بارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم لفريق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد سهيل الطاير وماجد المنصوري الحصول على المركز الثاني، وطالب حريز الفريق بالمزيد من العمل في الجولتين الثانية والثالثة، مشيراً أن مجلس إدارة المؤسسة يعتز كثيراً بالنتائج التي تحققت في الجولة الأولى ويطمح في المزيد ليواصل الفريق تصدره في البطولة العالمية.