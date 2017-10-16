«عاتي» يرفرف بناموس «شراع الأريام»

أبوظبي (الاتحاد)

توج المحمل «عاتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بطلاً لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم أمس الأول بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وقاد النوخذة عبيد سعيد الطاير «عاتي» إلى قمة السباق عن جدارة واستحقاق بعد منافسة شرسة مع زلزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حل وصيفاً في الترتيب العام للسباق بقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي. وحل ثالثاً في الترتيب العام طوفان لحمدان سعيد جابر بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، أما المركز الرابع فكان من نصيب نزاع لأحمد محمد الحمادي بقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، وفي المركز الخامس جاء الوصف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش. وفي المركز السادس حل برق لجابر محمد جابر الحمادي، وسابعاً جاء غازي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، وثامناً حل مزاحم لمحمد جابر المرزوقي بقيادة النوخذة عتيق محمد جابر، وتاسعاً جاء الفاروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، وعاشراً جاء الشقي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة خلف بطي الغشيش المري. وشهد السباق الذي أقيم لمسافة عشرين ميل بحري إثارة قوية للغاية، لا سيما أن المشاركين في الحدث هم صفوة أهل السباقات الشراعية في هذه الفئة.

توج الفائزين عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وخضعت المحامل المشاركة لفحص فني شامل عقب نهاية السباق لاعتماد النتائج والتأكد من التزام الجميع بالمواصفات الفنية والقياسية.

من جهته، أشاد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بما يقدمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت من مجهود رائع لإثراء الساحة الرياضية بسباقات تراثية يعشقها الجميع. وأكد أن النادي يقوم بدور مهم في الحفاظ على التراث البحري الأصيل الذي يعد إرث الآباء والأجداد، مشدداً على أن مجلس إدارة النادي يوفر كل متطلبات النجاح لتلك المنافسات المهمة.

وأوضح أن توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي تؤكد دوماً على ضرورة توفير الدعم اللازم لمختلف الأحداث التراثية على رأسها السباقات الشراعية. وأكد أن المجلس يسعى دائماً للتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت من خلال تقديم الدعم بمختلف أنواعه سواء المادي أو اللوجيستي، وأشار إلى أن ما شهاده خلال سباق الأريام يؤكد أن هناك مجهوداً كبيراً يتم بذله من مختلف الجهات من أجل نجاح مثل هذه السباقات. ووجه التهنئة إلى الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أنه لا يوجد خاسر في مثل هذه الأحداث التراثية الكبيرة، والجميع فائز بإحياء تراث الوطن الغالي.

من جهته أشاد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتزام المشاركين في سباق الأريام باللوائح والقوانين المنظمة للحدث. وشدد على أن الجميع أبدى تجاوباً كبيراً مع كل الاشتراطات اللازمة للمشاركة في السباق، الأمر الذي أخرج حدثاً كبيراً بكل المقاييس. ووجه الشكر إلى شركاء النادي على رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الذي يولي اهتماماً خاصاً بمختلف الأحداث والفعاليات التي ينظمها النادي، كما أشاد بالجهات الحكومية التي قدمت كل سبل الدعم والمساعدة لخرج السباق بالشكل الذي يليق به.