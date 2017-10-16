«تراث الإمارات» يشارك في معرض الفرس بالمغرب

أبوظبي (وام)

يشارك نادي تراث الإمارات في النسخة العاشرة لمعرض الفرس الذي يفتتح غداً في مدينة الجديدة المغربية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويقام المعرض تحت شعار «عشر سنوات من الاعتزاز والولاء»، وتسلط هذه الدورة الضوء على الجهود المبذولة على جميع المستويات لتثمين الثراء والتنوع الكبير لتقاليد الفروسية المغربية.

وتأتي مشاركة النادي في الحدث الذي يقام في فضاء المعارض بالجديدة، بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، وحرص سموه المتواصل على التواجد والمشاركة في جميع المعارض على اختلاف أنواعها ومضامينها، خاصة معرض الفرس الذي اعتاد النادي على المشاركة في فعالياته، نظراً لمكانته وأهميته الدولية وارتباط أهدافه برسالة واستراتيجية النادي في الاهتمام ورعاية الخيول العربية الأصيلة وما يرتبط بها من تقاليد، والعمل على صونها في إطار نشاطات ومواسم الفروسية التي تتبناها قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

كما تأتي المشاركة في إطار استراتيجية النادي في دعم رياضة الفروسية في الدولة وخارجها، والعمل على الارتقاء بها وفق القوانين الدولية والمحلية، وبخاصة بنود بروتوكول بوذيب الذي أرسى قواعده سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قبل نحو عامين للمحافظة على سلامة وصحة خيول السباقات، وحقق وما يزال صدى إيجابياً واسعاً في الأوساط والمحافل الرياضية المحلية والعربية والدولية.

وتشهد فعاليات المعرض الجمعة المقبل تكريم الفائزين بسباق غابة الأرز الذي جرى يومي 6 و7 أكتوبر الجاري في إقليم إفران المغربي، بتنظيم من معرض الفرس بالجديدة وقرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات.