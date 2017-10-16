98.2 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 9 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 98.2 مليون مسافر مقارنة مع 93.4 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 5.1%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن مطار دبي الدولي استحوذ على العدد الأكبر من المسافرين خلال 9 أشهر بواقع 70.5 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي بواقع 18.9 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بنحو 7.5 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم الدولي ب 672.3 ألف مسافر ثم مطار رأس الخيمة الدولي بواقع 383.1 ألف مسافر.

وفيما يتعلق بالحركة الجوية، فبلغت خلال 9 أشهر 667.975 حركة جوية مقارنة مع 688777 حركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 3%، بحسب بيانات الهيئة.

وتفصيلا، أشارت البيانات إلى أن الحركة الجوية عبر مطار دبي الدولي بلغت في 9 أشهر 306385 حركة، ومطار أبوظبي الدولي 111744 حركة، ومطار الشارقة الدولي 58903 حركة، ومطار آل مكتوم 19080 حركة، ورأس الخيمة الدولي 4032، ومطار العين 1482 حركة، ومطار الفجيرة 686 حركة.

وفيما يتعلق بشهر سبتمبر، بلغت الحركة الجوية 70808 حركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 77415 حركة في سبتمبر من العام الماضي بتراجع 8.5%.

وحول حركة المسافرين في سبتمبر، استقبلت مطارات الدولة 10.642 مليون مسافر مقارنة مع 10.603 مليون مسافر في سبتمبر من العام الماضي بنمو 0.3%.

وبحسب البيانات، بلغ المعدل اليومي للحركة الجوية في سبتمبر 2360 حركة يومية، مقارنة مع 2581 حركة يومية في سبتمبر من العام الماضي.

ويستخدم قطاع الطيران حاليًا نحو 500 ألف فرد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، كما يسهم بحوالي 169 مليار درهم (46 مليار دولار)، أي بما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإماراتي، وتخطط الهيئة للصعود من المركز الثاني حالياً، إلى المركز الأول بكفاءة البنية التحتية للقطاع حالياً بحلول العام 2020، وكذلك تصدر القطاع في الابتكار على مستوى العالم.