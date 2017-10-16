«دعوة حب» لاستعراض «القوى» في «آسياد» جاكرتا

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد ألعاب القوى قائمة تضم 48 لاعباً مرشحاً للمشاركة في التجارب لاختيار أفضل العناصر التي يمكن أن تسهم في رفع اسم وعلم الدولة بدورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا أغسطس من العام المقبل، وذلك تحت شعار «دعوة في حب الوطن» التي أطلقها الاتحاد استعداداً لهذا الحدث القاري الكبير.
ومن المنتظر أن يقيم الاتحاد هذه الاختبارات خلال بطولة اتحاد الشرطة لألعاب القوى التي تقام يومي 23 و24 يناير المقبل على مضمار نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، لاختيار القائمة الأولية للاعبين الذين حققوا الأرقام المطلوبة والمقاربة للأرقام الآسيوية والعربية، علاوة على تصفية الباقين لاختيار قائمة ثانية تكون بمثابة الاحتياطي للقائمة الأساسية.
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من جانبه، أكد المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد منح كل اللاعبين الفرصة لإثبات قدراتهم من خلال التواجد في بطولة الدولة للشرطة والتي تعد المحك الحقيقي لكل من يرغب في نيل شرف تمثيل الدولة وتحقيق المستوى المطلوب والمعايير التي حددتها اللجنة الفنية بالاتحاد. وأكد الكمالي أن أم الألعاب الإماراتية لن تذهب إلى جاكرتا للسياحة، ولكنها سوف تشارك بهدف اعتلاء منصات التتويج وحصد الميداليات، وهو ما وصفه بأنه «واجب كل رياضي إماراتي»، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف وأن يقف الجميع جنباً إلى جنب مع اتحاد ألعاب القوى، وذلك من منطلق أن هذا واجب وطني.
أضاف: «أهلاً بمن لديه الحس الوطني من أجل تضافر الجهود وبتعاونهم معنا سوف نحقق المزيد من الإنجازات، ودعونا نثق بقدرات أبنائنا ونشحذ قواهم ونرفع من روحهم القتالية، ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وفي نفس الوقت نقول كفى لمن لا يزال يحمل أدوات الهدم والروح الانهزامية».