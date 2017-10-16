«دعوة حب» لاستعراض «القوى» في «آسياد» جاكرتا

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد ألعاب القوى قائمة تضم 48 لاعباً مرشحاً للمشاركة في التجارب لاختيار أفضل العناصر التي يمكن أن تسهم في رفع اسم وعلم الدولة بدورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا أغسطس من العام المقبل، وذلك تحت شعار «دعوة في حب الوطن» التي أطلقها الاتحاد استعداداً لهذا الحدث القاري الكبير.

ومن المنتظر أن يقيم الاتحاد هذه الاختبارات خلال بطولة اتحاد الشرطة لألعاب القوى التي تقام يومي 23 و24 يناير المقبل على مضمار نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، لاختيار القائمة الأولية للاعبين الذين حققوا الأرقام المطلوبة والمقاربة للأرقام الآسيوية والعربية، علاوة على تصفية الباقين لاختيار قائمة ثانية تكون بمثابة الاحتياطي للقائمة الأساسية.

وتضم القائمة، التي تعد أكبر وأضخم قائمة اختيار في تاريخ أم الألعاب منذ تأسيس الاتحاد عام 1976، 48 لاعباً ولاعبة في مختلف مسابقات ألعاب القوى، وهم معيوف حسن وسعود الزعابي وشعيب شيروك وخليفة النعيمي وخالد خليل وعبد الله ربيع ومحمد عيسى وعمر السالفة والشعالي حسن وصالح محمد عبد الله وعلي موسى والنوبي سعيد وسعود عبد الكريم وعلي شيروك ونصيب سالمين وزايد الشامسي وسيف الراشدي وبدر حارب ومبارك النعيمي ومحمد عباس درويش وعلي الوحشي وأحمد الدرمكي وإبراهيم المنصوري وسالم عبد الله ومبارك مراشدة وأحمد حسن ومحمد عمر خطيب وعلي فيصل وسلطان سيف وعلياء محمد سعيد وإلهام بيتي وفاطمة الحوسني ووداد إبراهيم وموسى خلفان وعلي جواد وبلال السالفة وميرة غلوم وعلياء المعمري وعلياء الحمادي ومهرة جاسم ومهرة عبد الرحيم ولطيفة الكعبي وبثينة السويدي وجواهر المرزوقي وحنان إبراهيم الزيودي وسارة فريدوني ورقية المرزوقي وميثاء مبارك.

من جانبه، أكد المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد منح كل اللاعبين الفرصة لإثبات قدراتهم من خلال التواجد في بطولة الدولة للشرطة والتي تعد المحك الحقيقي لكل من يرغب في نيل شرف تمثيل الدولة وتحقيق المستوى المطلوب والمعايير التي حددتها اللجنة الفنية بالاتحاد. وأكد الكمالي أن أم الألعاب الإماراتية لن تذهب إلى جاكرتا للسياحة، ولكنها سوف تشارك بهدف اعتلاء منصات التتويج وحصد الميداليات، وهو ما وصفه بأنه «واجب كل رياضي إماراتي»، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف وأن يقف الجميع جنباً إلى جنب مع اتحاد ألعاب القوى، وذلك من منطلق أن هذا واجب وطني.

أضاف: «أهلاً بمن لديه الحس الوطني من أجل تضافر الجهود وبتعاونهم معنا سوف نحقق المزيد من الإنجازات، ودعونا نثق بقدرات أبنائنا ونشحذ قواهم ونرفع من روحهم القتالية، ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وفي نفس الوقت نقول كفى لمن لا يزال يحمل أدوات الهدم والروح الانهزامية».