«طيران الإمارات» تطلق حملة لتعزيز شبكة وجهاتها

دبي (الاتحاد)

أطلقت طيران الإمارات أمس حملة بقيمة 15 مليون دولار لإلهام المسافرين وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، وخصوصاً دبي، مقرها الرئيس، واستُخدمت الأغنية الشهيرة «دونت ستوب مي ناو Don’t stop me now» كموسيقى خلفية لإعلان الحملة، وهي أغنية تؤديها فرقة الروك البريطانية «كوين».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية «ترتبط طيران الإمارات ودبي ارتباطاً عضوياً وثيقاً، وتسير طيران الإمارات يومياً أكثر من 500 رحلة تربط دبي مع العالم، وتربط مختلف مناطق العالم مع بعضها البعض عبر دبي، ودأبت طيران الإمارات منذ تأسيسها على الترويج لمقرها الرئيس بكل فخر ونشاط، وتوفر دبي تجربة رائعة في مطارنا ذي المستوى العالمي، كما باتت المدينة وجهة عالمية بفضل مواصلة استثمارها في مشروعات جذب جديدة وتطوير بنيتها التحتية لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم».