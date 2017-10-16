أسبوع دبي للاستثمار ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تنطلق اليوم الفعاليات الرسمية لـ «أسبوع دبـي للاستثمار 2017»، الذي تنظمه مؤسسة دبـي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

ويتضمن برنامج أسبوع دبي للاستثمار الذي يشكل خريطة جديدة للنمو والاستدامة، عدداً من المنتديات الحوارية التي تناقش أهم الموضوعات والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تهم صنّاع السياسات والمستثمرين. ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للتعرف على المزايا التي تزخر بها دبي كوجهة عالمية مُفضّلة للاستثمار وآليات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة أهم مستجدات فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

ويشمل البرنامج أيضاً منتدى متخصصاً في الاستثمار المستدام لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي والدولي لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى «حوار سياسات المستقبل» للتعرف على نظرة المستثمرين للمستقبل والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الاستباقية في العديد من المجالات.

واستبقت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الافتتاح الرسمي لأسبوع دبي للاستثمار بتنظيم ورشة تدريب حول «اتجاهات وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي»، أمس بمشاركة واسعة وحصرية من العاملين في مجال تنمية وترويج وتسهيل جذب الاستثمار من حكومة دبي المناطق الحرة في دبي، وشركاء ترويج الاستثمار.