ديسبريز يتوج بكأس منصور بن زايد للقدرة في فونتين بلو

عصام السيد (فونتين بلو)

توج الفارس الفرنسي آرثر ديسبريز، على صهوة الجواد «فيرساي داوربليه» لميشيل سويل هول، وبإشراف نفس الفارس، بطلاً لسباق كأس منصور بن زايد للقدرة «الـمفتوح» لمسافة 120 كلم «فئة نجمتين»، الذي أقيم أمس الأول، ضمن فعاليات مهرجان (أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل ـ فونتين بلو) للتحدي للقدرة على مدى يومين في غابات فونتين بلو في فرنسا، برعاية رئيسية من مهرجان منصور بن زايد العالمي لسباقات الخيول العربية الاصيلة، في نسخته التاسعة، تواصلاً للنجاحات الكبيرة، والإنجازات العالمية الضخمة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة». وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وتمكن البطل ديسبريز من حسم اللقب لمصلحته بأسلوب احترافي في المرحلة الأخيرة بعد أن انطلق من المركز الخامس، وقطع المسافة الكلية في زمن وقدره 6:02:26 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في 20.52 كلم في الساعة. وجاءت في المركز الثاني بفارق ثانية عن الأول، الفارسة الفرنسية ليتسيا بيجاز توكو على صهوة «فيجاس دو ماجوري»، لمزرعة دو لا ماجوري، بإشراف نفس الفارسة، مسجلة 6:02:27 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 20.52 كلم في الساعة. وحلت في المركز الثالث بفارق 23 ثانية عن الأول الفارسة الفرنسية ألكسيا مورو، على صهوة الجواد «تان سالو»، لجان لوك كويندريف، وبإشراف نفس الفارسة، وسجلت زمناً وقدره 6:02:59 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.49 كلم في الساعة. وبلغت مسافة السباق 124 كلم وقسمت إلى أربع مراحل، بلغت مسافة المرحلة الأولى 38 كلم (أعلام حمراء)، والمرحلة الثانية 38 كلم (أعلام صفراء)، والمرحلة الثالثة من السباق 25 كلم (أعلام زرقاء)، والمرحلة الرابعة 23 كلم، ورسمت بالأعلام البنفسجية. وتميزت المرحلة الأولى بالسرعة العالية، خاصة أن حالة الطقس كانت جيدة والخيول في قمة نشاطها، وتصدرتها الفارسة الفرنسية جوزفين توماس على صهوة «ريسك أرامور»، قاطعة مسافة المرحلة البالغة 38 كلم في زمن وقدره 1:52:32 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 20.61 كلم في الساعة. وحلت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية جوستن مورو، على صهوة «يوني بيراز فياليه»، مسجلة 1:55:33 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.73 كلم في الساعة، وفي المركز الثالث أيضاً الفارسة الفرنسية ألكسيا مورو على صهوة «تان سالو» مسجلة 1:55:40 ساعة. وفي المرحلة الثانية لمسافة 38 كلم، حافظت الفرنسية جوزفين توماس على المركز الأول مسجلة 3:50:42 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 19.76 كلم في الساعة، وتقدم من المركز الثالث إلى الثاني الفارسة ألكسيا مورو بزمن 3:53:59 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 19.48 كلم في الساعة. وتقدمت من المركز الرابع إلى المركز الثالث الفارسة الفرنسية جولين لافور، فيما تقدم من المركز الثامن إلى المركز الرابع الفارس الإماراتي علي محمد الرميثي على صهوة «شامبرلين» مسجلاً 3:54:08 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.47 كلم في الساعة.

وفي المرحلة الثالثة، حافظت جوزفين توماس على المركز الأول في زمن 5:05:20 ساعة، قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس في المرحلة الأخيرة، وحلت ألكسيا مورو في المركز الثاني بزمن 5:07:58 ساعة، فيما حلت ثالثة ليتسيا بيجاز بزمن 5:08:55 ساعة. وعقب ختام الأشواط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيل «إفهار»، ود. عبدالله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، وعدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، ود. أحمد القبيسي مدير إدارة الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري مدير إسطبلات الجزيرة 1و2، بتقديم الجوائز للفائزين.

وأكد عدنان النعيمي أن السباق شهد نجاحاً غير مسبوق من خلال مشاركة 320 فارساً منها 12 دولة في السباق الرئيسي، ونتمنى مواصلة الرعاية لهذا السباق، مشيداً بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقال مسلم العامري: إن التجربة كانت جيدة لفرساننا وفارساتنا، خاصة أن الخيول مستأجرة وليست خيول الإمارات، ولكن النتيجة كانت مرضية على الرغم من صعوبة «التراك»، وأشاد بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

يدعم المهرجان هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية إفهار، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، وشركة بلوم وبترومال، وشركة رايز للتجارة العامة، وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وشركة العواني وكابال وعمير بن يوسف للسفريات، والدكتور نادر صعب ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2016، ونادي أبوظبي للفروسية، وأجنحة القرم الشرقي جنة، ومنتجع اننتارا وسبا.