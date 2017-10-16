مراد المصري (دبي)

كتب نابولي تاريخياً جديداً في الدوري الإيطالي، حينما حصد العلامة الكاملة للمباراة الثامنة على التوالي، في إنجاز لم يعرفه فريق «أبناء الجنوب» طوال جميع فترات وجوده في «الكالشيو»، بعدما خطف الفوز الثامن على حساب روما في قلب العاصمة الإيطالية بهدف دون رد ليلة أمس الأول، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب، ويبدأ بالحلم تدريجياً بإمكانية إنهاء سطوة يوفنتوس على اللقب لست سنوات متتالية.

ويعتبر نابولي الفريق الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي نجح بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الثماني، علما أنها المرة الأولى التي يحقق فيها الفوز خارج ملعبه أمام روما ولاتسيو في موسمين متتاليين.

وأكد الإيطالي لورينزو إنسيني إنه أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب ساري، حينما سجل هدف الفوز ليشترك في 34 هدفا في 45 مباراة في الدوري منذ الموسم الماضي، بعدما سجل 21 مرة، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وشكل هذا الفوز دفعة معنوية لنابولي، حيث تنتظره مباراة قوية للغاية أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تبدو من المؤشرات الأولية ستكون غزيرة بالأهداف في ظل الشهية المفتوحة من الفريقين حاليا، حيث سجل نابولي في مسابقة الدوري 26 هدفا بمعدل 3.2 هدف للمباراة الواحدة.