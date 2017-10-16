الاتحاد السعودي يلغي كأس ولي العهد هذا الموسم

الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء النسخة المقبلة من بطولة كأس ولي العهد «السوبر سابقاً»، التي كان مقرراً إقامتها في يناير المقبل، بين الهلال والاتحاد.

وجاء عبر حساب الاتحاد السعودي على «تويتر»، أن إقامة البطولة في نسختها الجديدة، ستكون بداية من الموسم المقبل، بين الفريقين المتأهلين من الموسم الحالي.

وأوضح أن المباراة ستجمع بين بطل الدوري السعودي للمحترفين وحامل لقب كأس خادم الحرمين، وفي حال توج فريق واحد بالثنائية، فسيواجه وصيف الدوري.

من ناحية أخرى اكتسح الأهلي مضيفه الشباب 5/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في قمة مباريات الجولة السادسة للدوري، التي شهدت أيضاً فوز الفيصلي على الفيحاء 2/ 1 والباطن على الاتفاق 3/ 1.

وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة الثالثة وتعادل خالد كعبي للشباب في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل السوم هدفه الثاني في الدقيقة 11، ثم أضاف معتز هوساوي الهدف الثالث في الدقيقة 23، ثم أضاف حسين المقهوي الهدف الرابع في الدقيقة 61 قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا أهداف الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ثم سجل سعد عبد الأمير الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 86، وأضاع ناصر الشمراني لاعب الشباب ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.