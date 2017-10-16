الاتحاد السعودي يلغي كأس ولي العهد هذا الموسم

الرياض (د ب أ)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء النسخة المقبلة من بطولة كأس ولي العهد «السوبر سابقاً»، التي كان مقرراً إقامتها في يناير المقبل، بين الهلال والاتحاد.
وجاء عبر حساب الاتحاد السعودي على «تويتر»، أن إقامة البطولة في نسختها الجديدة، ستكون بداية من الموسم المقبل، بين الفريقين المتأهلين من الموسم الحالي.
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من ناحية أخرى اكتسح الأهلي مضيفه الشباب 5/ 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في قمة مباريات الجولة السادسة للدوري، التي شهدت أيضاً فوز الفيصلي على الفيحاء 2/ 1 والباطن على الاتفاق 3/ 1.
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ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.