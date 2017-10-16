ميسي يتصدر قائمة «ملوك الضربات الثابتة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما من شك أن تسديد الركلات الحرة المباشرة «الركلات الثابتة»، وتسجيل أهداف منها، مهارة لا يتقنها الكثيرون في ملاعب كرة القدم العالمية، وتحديداً الملاعب الأوروبية، وبتحديد أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى. ورغم كثرة احتساب مثل هذه الركلات من خارج منطقة جزاء المنافس، إلا أن قليلين من النجوم هم الذين ينجحون في تسجيل الأهداف منها، وأبلغ دليل على ذلك الأرقام التي نشرها موقع «أوبتا» المتخصص في الإحصائيات والأرقام، والذي قام بوضع ترتيب لـ «التوب 15» الأفضل تسديداً للركلات الثابتة في الدوريات الأوروبية الخمسة خلال المواسم الخمسة الأخيرة. فقد جاء في المركز الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ورصيده من الأهداف في الركلات الثابتة خلال المواسم الخمسة الأخيرة 20 هدفاً، يليه في المركز الثاني منافسه اللدود «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد برصيد 17هدفاً، بينما جاء في المركز الثالث ميراليم بيانيتش نجم روما السابق ويوفينتوس حالياً برصيد 14 هدفاً من ركلات ثابتة، متساوياً مع الإيطالي المعتزل أندريه بيرلو، خلال فترة لعبه ليوفينتوس (14 هدفاً). أما المركز الرابع، فقد تساوى فيه لاعبان أقل شهرة، وهما الدانماركي دانيل واس، الذي لعب خلال السنوات الخمس الأخيرة لفريقي إيفيان تي. جي وسيلتا فيجو، والنجم التركي هاكان أوجلو لاعب هامبورج وباير ليفركوزين الألمانيين السابق وإيه سي ميلان حالياً، وكلاهما سجل 12 هدفاً من ركلات ثابتة خلال المواسم الخمسة الأخيرة. وفي المركز الخامس جاء 3 لاعبين بالرصيد نفسه، وهو 9 أهداف من ركلات ثابتة، وهم الأوروجوياني لويس سواريز نجم ليفربول السابق وبرشلونة حالياً، والسويدي «زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان السابق ومانشستريونايتد، والإيطالي فرانسيسكو لودي خلال فترة لعبه لأندية جنوة وبارما سابقاً وأودينيزي حالياً. كما احتل 5 لاعبين المركز السادس برصيد 8 أهداف سجلوها من ركلات حرة مباشرة وهم الأرجنتيني باولو ديبالا مع بارما ثم يوفينتوس، والويلزي جاريث بيل مع توتنهام ثم ريال مدريد، والإسبانيان دانييل باجيرو لاعب فالينسيا، وبينات أكسيباريا مع بيتيس إشبيلية ثم أتليتكو مدريد، والدانماركيكريستيان إيريكسين مع أياكس أمستردام، ثم توتنهام. واللاعب رقم 15 في هذه القائمة هو النمساويديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، الذي سجل 7 أهداف من ركلات ثابتة خلال المواسم الخمسة الأخيرة.