«العميد» يستمد صحوته من «الذخيرة الحية»!

وليد فاروق (دبي)

تجاوز النصر عقبة الغيابات المؤثرة قبل مواجهة دبا الفجيرة، وحقق فوزاً مهماً هو الثاني له في دوري الخليج العربي، بفضل المخزون الاستراتيجي من لاعبيه أصحاب الكفاءات الفنية العالية الذين نجحوا في سد فراغ غياب ثلاثة من أعمدته الأساسية، وهم البرازيلي مارسيلو سيرينو للإصابة وفواز عوانه وجاسم يعقوب للإيقاف، وقبلهم البرازيلي فاندرلي، الذي خرج من سجلات الفريق للإصابة. وعلى مدار 4 مباريات خاضها «العميد» حرص الجهاز الفني بقيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي على إشراك 18 لاعباً، من بينهم 5 أجانب قبل إصابة فاندرلي، وبعد ضم الأرجنتيني ماورو زاراتي الذي شارك للمرة الأولى في الدوري، فضلاً عن عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة، مثل خالد جلال العائد من الإصابة بعد غياب طويل، وراشد عمر الذي لعب جزءاً من مباراة الجزيرة في الجولة الماضية.

وتأتي مشاركة هذا العدد الكبير في 4 مباريات فقط، تجسيداً لسياسة برانديللي، الذي أكد أنه حريص على أن يكون بالفريق 20 لاعباً جاهزاً للمشاركة في أي مباراة، وفي أي وقت لا فارق بينهم، ولا يوجد منهم أساسياً واحتياطياً، وفعلاً نجح المدرب الإيطالي في تنفيذ أفكاره مبكراً واستعان بـ 18 لاعباً خلال وقت قصير، نجحوا في تجسيد أفكاره الفنية حسب المواجهة التي يخوضها النصر، وأسهمت في الوصول النقطة السابعة من فوزين وتعادل وخسارة.

أما اللاعبون الذين شاركوا في المباريات الأربع حتى الآن فهم أحمد شمبيه، أحمد الياسي، محمود خميس، جوان العمري، خليفة مبارك، طارق أحمد، عامر مبارك، جاسم يعقوب، عبد العزيز برادة، مارسيلو سيرينو، فاندرلي، سالم صالح، أحمد خميس، فواز عوانة، راشد عيسى، راشد محمد عمر، زاراتي، وأخيراً خالد جلا، هذا المضمون أكد عليه الدكتور حسن سهيل عضو مجلس الإدارة نائب المشرف على الفريق الأول بالنصر، الذي أوضح أن سياسية الجهاز الفني للفريق ومنذ بداية الموسم وخلال فترة المعسكر الخارجي تنصب على تجهيز جميع عناصر الفريق بشكل متكامل ومركز، من أجل تدعيم قدراته على مدار الموسم.

وأشاد د. سهيل بالمغرب عبد العزيز برادة، ويراه عنصراً مهماً للفريق ليس فقط لاعباً هدافاً، ولكن لدورة المهم صانع ألعاب أيضاً، وتنفيذ المهام التي يكلفها بها الجهاز الفني، وإذا كان التوفيق لم يحالفه في الفترة الماضية، فهذا أمر طبيعي، ويحدث مع الجميع، مؤكداً أنه لاعب دولي كبير يثق الجميع في قدراته بدليل استعادته حسه التهديفي ونجاحه في إحراز هدفين أسهما في فوز النصر. من ناحية أخرى لم تكن مباراة النصر ودبا مجرد مباراة شهدت استعادة المغربي عبد العزيز برادة لحاسته التهديفية مع «العميد» بعد انقطاع لمدة 338 دقيقة هذا الموسم، ونجح في زيارة الشباك مرتين بعد صيام استمر في المباريات الثلاث السابقة، ولكنها أول مباراة تشهد تسجيل برادة أول ثنائية منذ انضمامه إلى النصر بداية الموسم الماضي. شارك برادة في 20 مباراة خلال الموسم الماضي، أحرز خلالها 6 أهداف في 6 مباريات، ولم يسبق له أن أحرز ثنائية إلا في موسم 2013 -2014 مع الجزيرة، وسجل وقتها 10 أهداف في 8 مباريات من 22 مباراة شارك فيها، من بينها مباراتان سجل فيهما ثنائية، الجميل أن برادة حرص على إهداء هدفه الأول إلى زميله الغائب فاندرلي، وتوجه إلى دكة البدلاء ورفع القميص رقم 33، في لفتة جميلة تدل على قوة علاقة اللاعبين وتمنياته بعودته سريعاً. يذكر أن قلة أهداف برادة أرجعها برانديللي إلى أن اللاعب «كريم» مع زملائه، بحرصه على إهدائهم العديد من الفرص، وعدم التعامل ب «أنانية»، ولكنه قادر على التهديف في أي وقت.