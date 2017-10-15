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مسؤول كتالوني: الحوار مع مدريد لا يشمل إلا الاستقلال
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تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017

برشلونة (وكالات)

حذر المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية اوريول جونكيراس أمس من أن عرض الحوار الذي قدم إلى مدريد لا يمكن أن يشمل إلا استقلال كاتالونيا، في ما يشكل شرطا مسبقاً يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بين الطرفين. ويأتي هذا التحذير فيما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لن تقبل من كتالونيا إلا برد واضح حول الموقف من الانفصال عن مدريد، مشيرة إلى أنها لن تقبل بأي رد مراوغ أو يحمل معنيين.

ويتعين على الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون أن يرد غدا الاثنين على مدريد التي طلبت منه أن يوضح موقفه حيال مشروعه قيادة الإقليم إلى الاستقلال.

وإذ لم يكشف عن نوايا الرئيس الكاتالوني، كان جونكيرايس واضحا حول أن الاستقلال يبقى بالنسبة إليه الخيار الوحيد الممكن.

وقال في كلمة ألقاها في مقر الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني الذي يرأسه في برشلونة، إن عرض الحوار الذي قدم إلى الحكومة الإسبانية «يجب أن يشير إلى بناء الجمهورية والتزامنا بالاستقلال».

وأضاف النائب الأوروبي السابق «يجب أن يكون واضحا أن أفضل طريقة للتوصل إلى الجمهورية والاستقلال هي التحدث مع الجميع، أقله مع المجموعة الدولية. لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بشكل مطلق لا لبس فيه، بتنفيذ نتيجة الأول من أكتوبر».ويطالب الاستقلاليون الكاتالونيون بالانفصال استنادا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي نظم في الأول من أكتوبر رغم أن مدريد حظرته، ويؤكدون انهم فاز بـ 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43%. وأعلن بوتشيمون من جانب واحد استقلال كاتالونيا الثلاثاء الماضي ثم علق الإعلان على الفور لإتاحة المجال من أجل الحوار مع مدريد. ... المزيد
     
 