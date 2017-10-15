مسؤول كتالوني: الحوار مع مدريد لا يشمل إلا الاستقلال

برشلونة (وكالات)

حذر المسؤول الثاني في الحكومة الكاتالونية اوريول جونكيراس أمس من أن عرض الحوار الذي قدم إلى مدريد لا يمكن أن يشمل إلا استقلال كاتالونيا، في ما يشكل شرطا مسبقاً يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بين الطرفين. ويأتي هذا التحذير فيما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها لن تقبل من كتالونيا إلا برد واضح حول الموقف من الانفصال عن مدريد، مشيرة إلى أنها لن تقبل بأي رد مراوغ أو يحمل معنيين.

ويتعين على الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون أن يرد غدا الاثنين على مدريد التي طلبت منه أن يوضح موقفه حيال مشروعه قيادة الإقليم إلى الاستقلال.

وإذ لم يكشف عن نوايا الرئيس الكاتالوني، كان جونكيرايس واضحا حول أن الاستقلال يبقى بالنسبة إليه الخيار الوحيد الممكن.

وقال في كلمة ألقاها في مقر الحزب اليساري الجمهوري الكاتالوني الذي يرأسه في برشلونة، إن عرض الحوار الذي قدم إلى الحكومة الإسبانية «يجب أن يشير إلى بناء الجمهورية والتزامنا بالاستقلال».