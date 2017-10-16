وزيـر خارجيـة قطـر يعتـرف: قدمنا دعماً للإرهابيين

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده قدمت دعماً للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي. وقال عبدالرحمن في حديث صحفي لصحيفة «جون أفريك - الفرنسية» «قدمنا الدعم للجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي، ولم نكن نقصد ذلك». وفي تبرير لدعم بلاده للإرهاب، قال الوزير القطري أضاف مبرراً دعم بلاده للإرهاب «كانت هناك منحة قطرية مخصصة للهلال الأحمر الليبي، وسقطت في أيدي الإرهابيين عن طريق الخطأ».

وزعم الوزير القطري أن «قطر لم تفعل شيئاً لخلق اضطراب في الساحل الأفريقي، بل أننا نتفاوض لاتفاق بين القبائل والطوارق في جنوب ليبيا، وكذلك اتفاق سلام في دارفور، واتفقنا على صرف 500 مليون يورو لبنائها».

من جانب آخر، أوضح الوزير القطري أن السلطات في طرابلس تأخذ صف قطر في الأزمة مع الرباعي العربي، مشيراً إلى أن السلطات التي ترفض قطر في ليبيا هي السلطات غير الشرعية فقط.

يذكر أن الدوحة تواجه اتهامات بدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي انطلاقا من ليبيا وتونس عقب ثورات الربيع العربي، واتخذت النشاط الخيري غطاء لهذا الدعم، ما أدى إلى مقتل آلاف الأبرياء في ليبيا، وتونس ودول الساحل الأفريقي.