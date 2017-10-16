«الصحة العالمية»: هجوم يدمر مخزن أمصال في الميادين



تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 عواصم (وكالات) تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن تعرض منشآت طبية بمدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق سوريا، لهجوم تسبب بتدمير مخزن يحوى أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال. وأضافت المنظمة أنه إذا تأكد ذلك، فإن هذا الهجوم سيعرض آلاف الأطفال لخطر الإصابة بهذين المرضين الفيروسيين المعديين، اللذين ينتشاران بسرعة في مناطق الحروب. وقالت اليزابيث هوف ممثلة منظمة في سوريا الليلة قبل الماضية، «ندين بشكل قاطع هذه الأعمال. الأمصال ليست هدفاً مشروعاً للحرب»، وأوضحت المنظمة أن التقارير التي تلقتها أفادت بأن الهجوم طال غرفة لتبريد الأمصال في المنشآت الصحية بالميادين، وكان المخزن يحوي 100 ألف جرعة من المصل المضاد للحصبة، و35 ألف جرعة من المصل المضاد لشلل الأطفال إضافة إلى محاقن وأدوات أخرى.