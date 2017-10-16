توقيف وزير «داعشي» وأحد منفذي مجزرة «سبايكر» بالعراق

بغداد (الاتحاد، وكالات)

ألقت القوات العراقية القبض أمس، على إرهابيين لدى مداهمتها وكراً بجزيرة الكرمة شرق الأنبار، أحدهما المدعو أيمن داود وليد دحام الحلبوسي، الملقب ب«أيمن سبايكر» لضلوعه في مجزرة قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين التي نفذها «داعش» صيف 2014، وأعدم فيها نحو 1700 مجند بالكلية العسكرية.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال آمر كتيبة في «ولاية ديالى» لعصابات «داعش» يكنى «أبو أيمن» والآخر مسؤول مضافة للانتحاريين بمنطقة الدورة ببغداد.

وأفاد مسؤول أمني آخر بمقتل 4 «دواعش» بعد محاصرتهم في منزل خال بناحية القيارة جنوب الموصل، حيث تم ضبط 7 عبوات ناسفة كانوا ينوون زراعتها لاستهداف القوات الأمنية.

وفي صلاح الدين، قتل إرهابيان واعتقل ثالث إثر اعتداء شنه «داعش» على قرية تل الذاب جنوب قضاء بلد، واعتقلت شرطة نينوى 3 قياديين «دواعش» بينهم ما يسمى «وزير المالية» بقضاء مخمور، أثناء وجودهم بقرية‭ ‬العدالة‏‭ ‬جنوب‭ ‬شرق ‬الموصل، بينما قتلت القوات الأمنية 7 إرهابيين باستهداف مفرزة متحركة لهم ‬في ‬قرية ‬الاسالمة جنوب‭ ‬غرب ‬صحراء ‬نينوى.