حفتر: لا حصانة لمن يستهدف أمن شعبنا

بنغازي (وكالات)

شدد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، على أن «الحوار القائم الآن هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة»، مؤكداً أن باب البدائل الأخرى، والتي يقرها الشعب مفتوح على مصراعيه، متوعداً في الوقت نفسه بأنه :«لا حصانة لمن يستهدف أمن شعبنا».

وأضاف حفتر خلال كلمته بالمؤتمر الأمني الأول للقوات المسلحة الليبية بمدينة بنغازي، أمس، أن أبرز المظاهر التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن في ليبيا هو انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة، متابعاً بقوله: إن أمن المواطن هو امتداد طبيعي للحرب ضد الإرهاب، مطالباً بضرورة إدراك طبيعة الظواهر الأمنية التي وصفها بأنها تشكل التحدي الأكبر في تحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن غياب الأمن في ربوع البلاد، يعمل على إضعاف الإرادة ونشر الفتن وضياع كل التضحيات التي قدمها الجيش والشعب هباءً منثوراً، لافتاً أن المؤسسة العسكرية الليبية تعمل تطوير سياستها الأمنية وتحديث الوسائل والتقنيات التي تستخدمها من أجل الانتصار في معركة الأمن، ومضى حفتر قائلًا: «الانتصار في معركة الأمن هو التتويج الحقيقي لعملية الكرامة وبناء الدولة»، مضيفًا: «لا خيار أمامنا إلا النصر، وإن كل القطاعات التي يتطلع الشعب إلى تطويرها وترميمها من أجل حياة أفضل أساسها استتباب الأمن بكافة فروعه».

وتعهد «حفتر» بعدم التستر على العابثين بأمن ليبيا قائلاً: «لا حصانة لمن يستهدف أمن شعبنا، ولا مفر للعابثين بأمننا من قبضتنا ومواجهة العدالة والقانون».