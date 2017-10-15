الهنوف محمد: التكريم فاجأني وأسعدني

غالية خوجة (دبي)

منحت الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي (AICIC) بباريس، الإماراتية الهنوف محمد، رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، لقب سفيرة الإبداع الفكري والثقافي، بدول مجلس التعاون الخليجي. وذلك دعماً لمسيرتها الثقافية في منطقة الخليج العربي، لما لها من إسهامات متعددة في مجال دعم الثقافة والفكر من خلال ما تقدمه من أمسيات وفعاليات ساهمت بشكل كبير في دعم الحركة الثقافية محلياً وإقليمياً.

وقال الدكتور عادل عبد العزيز نويشي، رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي لـ «الاتحاد»، إن الرابطة «مؤسسة غير ربحية، تهدف لإثراء الحياة الثقافية والإبداعية من خلال الحوار البناء والتعاون بين المبدعين».

وتابع: «قمنا برصد مسيرة الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد الثقافية والإبداعية، ونظراً لإسهاماتها ومجهوداتها في إثراء الحركة الفكرية والثقافية على المستوى العربي تم اختيارها لتكون سفيرة للإبداع الفكري والثقافي بدول مجلس التعاون الخليجي».

وعن الرابطة ومعايير الاختيار قال نويشي: «الرابطة دولية، ولها فروع في (الجزائر، المغرب، مصر، فلسطين، والإمارات). وتترأسها د.جيهان جادو، وهي مصرية الأصل وسفيرة للنوايا الحسنة، وتعمل في قصر فرساي بفرنسا. أما المعايير فأهمها اختيار مبدع أثرى العمل الثقافي في محيطه، ولم يُلق عليه الضوء سابقاً،

وقد رشحت مجموعة من المثقفين الشاعرة الهنوف محمد، لتكون البداية معها على صعيد مجلس التعاون، لأن الفكرة وليدة شهور قليلة، وبدأت من الإمارات».

ومن جهتها، قالت الشاعرة السفيرة الهنوف محمد لـ «الاتحاد»: «المبدع يحتاج للتكريم، والجميل أن هذه الرابطة من خارج الوطن العربي، وهي ترصد كل المبدعين العرب».

واعترفت الهنوف أنها فوجئت بالتكريم، وقالت: «نعم.. فوجئت، بل صُدمتُ بالمفاجأة الجميلة، ولم أعلم بها إلاّ صباح الخميس الماضي، الذي كان مساؤه يحتفي بتكريمي».