علم الإمارات يرفرف في جولة «اكس كات» بالصين

خالد السعدي (جيجنزو)

اكتست منصة السباق الرئيس الأول للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات التي أقيمت في مدينة جيجنزو الصينية بألوان علم الإمارات، بفوز وتحقيق زورق الفيكتوري 3 لقب السباق الاول بقيادة الثنائي سالم علي العديد وعيسى آل علي، وحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الثاني، وزورق كاتشا إنجيرينج الإيطالي ثالثاً.

وكان السباق قد بدأ بتصدر زورق الفيكتوري للمنافسة، بحكم فوزه بلقب كسر الكيلو، وبدأ السباق بطريقة اصطفاف الزوارق خلف بعضها ولم تنطلق بالشكل التقليدي، وبدأ الزورق الأزرق أولا وخلفه ثانيا زورق أبوظبي 5 لتستمر المنافسة قوية طيلة مراحل السباق ودوراته الخمس عشرة، حيث أحكم الفيكتوري قبضته على الصدارة حتى ختام السباق لينهي المنافسة في المركز الأول، ويحل زورق أبوظبي ثانياً، فيما يذهب المركز الثالث لزورق كاتشا انجيرينج الإيطالي.

وسيكون زورق فيكتوري 3 أول المنطلقين في السباق الرئيس الثاني على حسب النتائج والترتيب الذي أنهت عليه منافسات السباق الرئيس الأول أمس، وهو الأمر الذي يجعله مرشحاً فوق العادة لتحقيق الفوز ومواصلة صدارة الترتيب العام للبطولة منذ الجولة الأولى، حيث وضع الزورق الأزرق أول 35 نقطة في رصيده بفوزه بالرئيس الأول يوم أمس.

وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي فريق الفيكتوري على الإنجاز الذي حققه بالفوز بلقب السباق الرئيس الأول في أولى جولات بطولة العالم لزوارق الاكس كات، وأكد أن وجود وإحراز زوارق الإمارات للمراكز الأولى في البطولة والمنافسة يثبت استمرار هيمنة أبطال الإمارات دوماً على سباقات البحر، وعن نتيجة زورق أبوظبي 5 وإحرازه لمركز الوصافة قال: «لا تزال المنافسة في بدايتها وستكون هناك فرص كبيرة من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أن زورق أبوظبي أنهى السباق ثانياً، ستكون هناك فرصة كبيرة جداً في سباق اليوم، وفرص أكثر في السباقات القادمة في الصين أيضاً».