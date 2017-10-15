دبي‎ ‬(الاتحاد)

‬توج ‬القارب ‬وادي ‬السيجي ‬11 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬حمد ‬بن ‬محمد ‬الشرقي ‬ولي ‬عهد ‬الفجيرة، ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬سالم ‬الزحمي، ‬بطلاً ‬للشوط ‬الأول «‬الأزرق» ‬ضمن ‬منافسات ‬الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬التي ‬نظمها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬عصر ‬أمس ‬الأول.

وحقق‎ ‬القارب ‬شناص ‬20 ‬التابع ‬لوزارة ‬الشؤون ‬الرياضية ‬بسلطنة ‬عمان ‬الفوز ‬بالمركز ‬الأول ‬في ‬الشوط ‬الثاني «‬الأصفر» ‬والذي ‬جمع ‬نخبة ‬القوارب، ‬ليتصدر ‬شناص ‬20 ‬حامل ‬اللقب ‬في ‬العام ‬الماضي ‬الترتيب ‬العام ل‬لبطولة ‬قبل ‬الجولة ‬الحاسمة ‬والختامية «‬الثالثة» ‬التي ‬ستنطلق ‬17 ‬نوفمبر ‬المقبل ‬برصيد ‬3 ‬نقاط.

وحقق‎ ‬السباق ‬الكبير ‬نجاحاً ‬فنياً ‬وتنظيمياً ‬لافتاً ‬وكبيراً، ‬حيث ‬تجمع ‬في ‬جزيرة ‬نخلة ‬جميرا ‬ما ‬يزيد ‬على ‬400 ‬بحار ‬تنافسوا ‬في ‬ملحمة ‬تراثية ‬على ‬متن ‬38 ‬قارباً ‬تم ‬توزيعها ‬على ‬شوطين، ‬ليبحروا ‬وسط ‬أرقى ‬المعالم ‬الحضارية ‬في ‬الحليج ‬العربي، ‬مجسدين ‬صورة ‬ماضي ‬الآباء ‬والأجداد.

وتألق‎ ‬في ‬الشوط ‬الأول ‬تحديداً، ‬الذي ‬حمل ‬اللون ‬الأزرق، ‬القارب ‬وادي ‬السيجي ‬11 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬حمد ‬بن ‬محمد ‬الشرقي ‬ولي ‬عهد ‬الفجيرة، ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬سالم ‬الزحمي، وحل ثانياً ‬القارب ‬رأس ‬الخيمة ‬12 ‬لمالكه ‬سمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬سعود ‬بن ‬صقر ‬القاسمي ‬ولي ‬عهد ‬رأس ‬الخيمة، ‬بقيادة ‬النوخذة ‬ناصر ‬حسن ‬الكاس.