دبي (الاتحاد)
توج القارب وادي السيجي 11 لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبقيادة النوخذة سالم الزحمي، بطلاً للشوط الأول «الأزرق» ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر أمس الأول.
وحقق القارب شناص 20 التابع لوزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان الفوز بالمركز الأول في الشوط الثاني «الأصفر» والذي جمع نخبة القوارب، ليتصدر شناص 20 حامل اللقب في العام الماضي الترتيب العام للبطولة قبل الجولة الحاسمة والختامية «الثالثة» التي ستنطلق 17 نوفمبر المقبل برصيد 3 نقاط.
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وتألق في الشوط الأول تحديداً، الذي حمل اللون الأزرق، القارب وادي السيجي 11 لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبقيادة النوخذة سالم الزحمي، وحل ثانياً القارب رأس الخيمة 12 لمالكه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس.
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