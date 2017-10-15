الدراجات.. «7 نجوم» في «10 أيام»

دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخبي الشباب والإناث للدراجات التي شاركت في كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في الهند باستقبال دافئ وباقات الورود التي زينت أعناق رئيس البعثة أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وعلي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب العام عبد الله سويدان ونجوم المستقبل من اللاعبين واللاعبات.

وحقق منتخبنا 3 برونزيات، رفعت حصيلة الميداليات التي حققتها دراجات الإمارات في 10 أيام من خلال مشاركة منتخب الكبار في كأس آسيا التي أقيمت في تايلاند، ثم مشاركة الشباب والإناث في كأس آسيا بالهند إلى 7 ميداليات من بينها ميداليتان ذهبيتان.

وحرص على استقبال البعثة في مطار دبي الدولي عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، ونوره حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية وأعضاء اللجنة وأحمد الحمادي عضو مجلس إدارة نادي التعاون وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

ورغم قوة البطولة وعامل الخبرة والإعداد حققت دراجات الإمارات 3 ميداليات برونزية، جاءت الأولى في سباق السرعة الفرقية عن طريق نجوم المستقبل راشد سويدان وحسن الشحي وعلي مرداس الشامسي، وحقق الثانية ثنائي منتخب الإناث طرفه محمد حبش وصفية مختار الصايغ في سباق السرعة الفرقية، فيما نالت الميدالية الثالثة اللاعبة طرفة محمد حبش برقم عربي جديد في سباق السرعة الفردية.