«عربي السنوكر» يعتمد تنظيم «أولمبياد زايد» كل 4 سنوات

وليد فاروق (دبي)

اعتمد الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر تنظيم «أولمبياد زايد» للبلياردو كل 4 سنوات ابتداءً من العام المقبل الذي يشهد تنظيم الحدث لأول مرة في الإمارات بالتنسيق مع اتحاد الإمارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد العربي برئاسة عمرو الخرادلي، وبحضور شمس الدين عبد العال الأمين العام وخالد الخيلي أمين السر المساعد بحضور ممثلي الإمارات، مصر، السعودية، عمان، البحرين، سوريا، العراق، وتم مناقشة تنظيم «أولمبياد الشيخ زايد»، وهو ما حظي بموافقة جميع الأعضاء واعتماد أقامتها اعتباراً من العام المقبل على أن تتكرر كل 4 سنوات. وسيتم اختيار مقر البطولة بالتنسيق مع اتحاد الإمارات ورأى الاتحاد العربي ضرورة المشاركة في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 عام زايد، وهذا أقل تكريم من الاتحاد العربي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال خالد الخيلي أمين السر المساعد للاتحاد العربي ان «أولمبياد زايد للبلياردو) سيكون حدثاً عالمياً غير مسبوقاً في اللعبة على مستوى الوطن العربي، وسوف يتكرر تحت هذا مسماه الغالي كل 4 سنوات». كما ناقش الاتحاد العربي بعض اللوائح والنظم الخاصة بالبطولات العربية وتقرر تمديد فترة إقامة البطولات من 7 إلى 10 أيام، كما تقرر حضور اللجنة الفنية قبل 3 أيام من كل بطولة للدولة المضيفة لإعداد الجداول والترتيبات الفنية، كما تم اعتماد شروط تقديم ملف كامل للدول المستضيفة للبطولات على أن يتم حرمان الدولة المنسحبة بعد تقديم طلب استضافتها، لمدة عام من أنشطة الاتحاد العربي. وأوضح خالد الخيلي أن أسباب عدم حضور المنتخب الليبي غير معروفة حتى الآن وتمت الترتيبات لمشاركته ولكن لم يحضر، وقال إن رئيس الاتحاد العربي قام بتكليف الأمانة العامة للتعرف من الاتحاد الليبي على سبب عدم مشاركتهم برغم التأكيدات المسبقة.