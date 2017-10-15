صراع النجوم في الجولة العاشرة لمونديال «أم الإمارات»

عصام السيد (تاربس)

يحتضن مضمار تاربس العشبي في فرنسا عصر اليوم، الجولة العاشرة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول قارات العالم تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتتضمن فعاليات المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وكأس زايد وكأس مزرعة الوثبة ستد والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح» وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب الجولة العاشرة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين للخيول العربية، التي تبلغ جائزتها المالية 20 ألف يورو، 6 من الفرسان والفارسات «نجوم المستقبل»، الذين يسعون لتدوين أسمائهم في نهائيات البطولة التي تقام في أبوظبي 10 نوفمبر المقبل، وينافس في السباق الفارسة الألمانية كلوديا بولاك التي تنطلق من البوابة السادسة، على صهوة الجواد «رماس» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي جوليمين، ويحمل وزناً وقدره 65 كجم، ويعد «رماس» المنحدر من نسل الفحل «مهاب» صاحب أعلى الجوائز المالية البالغة 26.300 يورو، وهناك الفارسة البريطانية باولا ميور التي تنطلق من البوابة الأولى على صهوة الجواد «حازم» لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف أي كليمنت، ويحمل 59 كجم وجمع ابن الفحل «بيبي دو كارير» مكاسب مالية بلغت 14.847 يورو، وتتصدر الترشيحات المهرة «سارة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف اليزابيث بيرنارد، ويقودها فارس موريشيوس جامير اليوشن من البوابة الثالثة، وجمعت ابنه الفحل «كوازار» البالغة من العمر أربع سنوات، مكاسب مالية وصلت إلى 13.800 يورو.

وتسعي الفارسة الإسبانية أليخاندرا بيزا لخطف الفوز، حين تنطلق من البوابة الثانية على صهوة الجواد «كونتراكت دو غزال» لهاراس دو غزال بإشراف دي جوليمن، ويحمل الجواد 59 كجم، وجمع ابن الفحل «دورمان» مكاسب مالية وقدرها 6.800 يورو، فيما ينطلق الفارس الإيرلندي روبرت فيتزباتريك من البوابة الخامسة على صهوة «دومنيك دو ماليجن» لمارك كوماس موليست، بإشراف نفس المالك، ولم يخض ابن الفحل «منجز» سوي 3 سباقات لم يحقق خلالها الفوز.