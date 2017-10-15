صراع النجوم في الجولة العاشرة لمونديال «أم الإمارات»

عصام السيد (تاربس)
يحتضن مضمار تاربس العشبي في فرنسا عصر اليوم، الجولة العاشرة لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول قارات العالم تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».
وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتتضمن فعاليات المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وكأس زايد وكأس مزرعة الوثبة ستد والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود وبطولة العالم للفرسان المتدربين «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح» وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
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وتسعي الفارسة الإسبانية أليخاندرا بيزا لخطف الفوز، حين تنطلق من البوابة الثانية على صهوة الجواد «كونتراكت دو غزال» لهاراس دو غزال بإشراف دي جوليمن، ويحمل الجواد 59 كجم، وجمع ابن الفحل «دورمان» مكاسب مالية وقدرها 6.800 يورو، فيما ينطلق الفارس الإيرلندي روبرت فيتزباتريك من البوابة الخامسة على صهوة «دومنيك دو ماليجن» لمارك كوماس موليست، بإشراف نفس المالك، ولم يخض ابن الفحل «منجز» سوي 3 سباقات لم يحقق خلالها الفوز.
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