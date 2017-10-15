الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين ونصف

نيويورك، لندن (رويترز)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع يوم الجمعة، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد ينهي اتفاق 2015 النووي مع إيران، وبعدما قوضت بيانات التضخم الأميركية مبررات رفع أسعار الفائدة.

وظل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة منخفضاً في سبتمبر الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين بعد الأعاصير التي عطلت الإنتاج في الخليج الأميركي.

وتقدر الأسواق فرص رفع الفائدة في ديسمبر المقبل بنسبة 82 % انخفاضاً من 87% قبل نشر البيانات، بحسب فيد ووتش. وفي الساعة 1953 بتوقيت جرينتش مساء الجمعة، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 1303.5 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 1302.40 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته اثنين بالمئة. وارتفع الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 8.10 دولار، أو 0.6 %، إلى 1304.60 دولار للأوقية ملامساً أيضاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.09% إلى 17.36 دولار للأوقية.