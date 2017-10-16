أحمد سعيد: الإصابات أرهقتنا والترتيب الحالي لا يعني شيئاً

أبوظبي (الاتحاد)

وجه أحمد سعيد المشرف على فريق الجزيرة، اعتذاره إلى جماهير النادي، على فقدان نقطتين أمام الظفرة، وقال: نعتذر لعشاق «فخر أبوظبي»، ونعدهم بعلاج الأخطاء في المرحلة المقبلة، والجزيرة قادر على العودة سريعاً، لأنه يملك الإمكانيات التي تؤهله لذلك. وأرجع أحمد سعيد ضياع نقطتين جديدتين في مشوار البطولة إلى خسارة «فخر أبوظبي» لأكثر من عنصر مؤثر بسبب الإصابات التي أرهقت الفريق، وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة عودة المصابين، حتى يشكلوا الإضافة.

وأضاف: ترتيب الجدول الحالي لا يعني شيئاً على الإطلاق، خاصة أن الدوري لا يزال في محطات البداية، والطبيعي أن تتغير المواقف وتتبدل النتائج في الفترة المقبلة. وطالب أحمد سعيد جماهير النادي بالوقوف خلف اللاعبين في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الجزيرة يحتاج إلى تكاتف الجميع في الوقت الراهن، حتى يعود لمستواه الحقيقي الذي أمتع به الجميع في الموسم الماضي.