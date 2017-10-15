طلب الطعام.. خدمة جديدة من «فيسبوك»

واشنطن (أ ف ب)

أطلقت شركة «فيسبوك» يوم الجمعة خدمة جديدة تسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة القيام بطلبيات طعام مباشرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه.

وقال نائب رئيس «فيسبوك» اليكس هيمل، عبر مدونة الشبكة «بدأ المستخدمون يلجؤون إلى«فيسبوك»ليقرروا ما عساهم يأكلون بعد قراءة ما كتب عن المطاعم القريبة منهم، وما يقول أصدقاؤهم عنها. إننا نسهل المهمة بعد أكثر». وهذه الخدمة الجديدة «اوردر فود» (اطلب الطعام) تسمح لمستخدمي «فيسبوك» في الولايات المتحدة بطلب الطعام من سلسلتي مطاعم كبيرتين، فضلا عن مواقع متخصصة مثل «ديليفري.كوم» و«دورداش».

وكانت «فيسبوك» تختبر هذه الخدمة منذ العام الماضي، إلا أنها أتاحتها الآن لكل مستخدميها في الولايات المتحدة من خلال الولوج إلى شبكة التواصل الاجتماعي عبر حاسوب أو تطبيقاتها في نظامي «آي او اس» و«اندرويد». وتعزز «فيسبوك» بذلك قدرتها على الاحتفاظ بالمشتركين في الشبكة للقيام بنشاطات مختلفة.

وتضم أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم أكثر من ملياري مستخدم ناشط.