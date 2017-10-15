«الإمبراطور 10».. الانطلاقة الأقوى في «الألفية الثالثة»

معتصم عبدالله (دبي)

أوفت «القمة الجماهيرية» بين الوصل وضيفه الوحدة مساء أمس الأول، على ملعب زعبيل بدبي، والتي انتهت بتفوق «الإمبراطور» 2-1، وانتزاعه الصدارة من أمام «أصحاب السعادة»، بكامل وعودها على مستوى التفاعل الجماهيري، بالحضور الأعلى في الموسم الحالي، بعد امتلاء مدرجات «زعبيل» بالسعة القصوى، في ظل وجود 8439 مشجعاً من جمهور الفريقين، بجانب الأداء الجيد من الفريقين بشهادة كل الفنيين، والمتعة التهديفية، بفضل «ثنائية» ليما وهدف تيجالي، وحتى الأخطاء التحكيمية من عبدالله العاجل حكم المباراة، لتمتد إلى ردود الفعل «الواقعية»، والتي مثلتها تصريحات الأرجنتيني رودلفو مدرب الوصل وإسماعيل مطر قائد العنابي، و«الساخنة» من قبل إدارة الوحدة على الأداء التحكيمي.

ونجح «الإمبراطور» الوصلاوي، في الحاق الخسارة الأولى بالوحدة في الدوري، خلال الموسم الحالي، مؤكداً علو كعبه أمام المنافس، بالفوز رقم 31 في تاريخ مواجهات الفريقين، وأفضليته في المباريات على ملعب زعبيل في المواسم الخمسة الماضية، منذ آخر خسارة 0-2 موسم 2011- 2012، وحقق الفريق الانطلاقة الأفضل خلال مشواره في الدوري خلال «الألفية الثالثة»، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة أمام العين في الجولة الأولى، وهو الرصيد الأعلى من النقاط في تاريخ مشاركات الوصل في الجولات الأربع على مدار 18 موسماً على التوالي منذ 2000- 2001.

وحرم الوصل الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 16 مباراة على التوالي في الدوري، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة 2-3 في الجولة 14 للدوري في الموسم السابق، غريمه الوحدة من تحقيق ذات السجل الرقمي، بعدما تجمد رصيد الأخير عند حاجز الـ9 نقاط، وكان «العنابي» حقق أفضل انطلاقة في الجولات الأربع الأولى لمشواره في الدوري خلال الحقبة ذاتها، موسم 2000 - 2001 حينما حقق 12 نقطة من أربعة انتصارات.

وجسدت تصريحات الأرجنتيني رودولفو، الواقعية التي يتحلى بها مدرب الوصل، حين قال إن التعادل كان هو النتيجة «العادلة»، نظراً للأفضلية التي قدمها فريق الوحدة في بعض أوقات المباراة، مؤكداً أنه مدرب واقعي ولا يميل إلى الكذب أو نسب فضل إلى نفسه، وأشار إلى أن المنافس قدم مستويات متميزة في بعض فترات المباراة، وكان قريباً أيضاً من تسجيل أكثر من هدف، لولا براعة الحارس سلطان المنذري، والمدافعين.