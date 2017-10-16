وفد أبوظبي الاقتصادي يزور المغرب لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

غادر صباح اليوم وفد أبوظبي الاقتصادي برئاسة إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في زيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة تستمر لمدة 5 أيام. ويضم الوفد 23 شخصية يمثلون مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية والمالية والاستثمارية والعقارية والنفط وقطاع الطاقة والفنادق وقطاع الخدمات وقطاع السياحة والسفر وقطاع الاتصالات.

وأكد إبراهيم المحمود في تصريحات صحفية له، بمناسبة هذه الزيارة، أن زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزيادة مجالات التعاون بين المستثمرين الإماراتيين والمغاربة، والتعرف عن كثب على ما تقدمه حكومتا البلدين من حوافز وتسهيلات للمستثمرين وبما يمكنهم من تأسيس شراكة استراتيجية حقيقية بالتركيز على قطاعات الصناعة والتطوير العقاري ودعم الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد الشقيق، خاصة أن هذه الاستثمارات قد ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال: إن وفد أبوظبي الاقتصادي سيناقش مع الهيئات والمؤسسات المغربية تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية والاستثمارية في المملكة المغربية، حيث سيعقد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في الاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية والطاقة والإسكان وبورصة الدار البيضاء واتحاد الغرف المغربية والمركز المالي بمدينة الدار البيضاء، وهيئات الاستثمار في المملكة المغربية.

ويضم الوفد الاقتصادي إلى المملكة المغربية الشقيقة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وراشد عبد الكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وحمد العوضي، وجمال النعيمي، ومحمد عتيق الهاملي، وريد حمد الشرياني الظاهري، وحمد محمد الشاعر، وسند المقبالي أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وناصر محمد النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للفنادق، وسعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجموعة شركات الفهيم، ويوسف النويس - شركة الإنماء العربية، وراشد بن جبر السويدي - شركة هورايزون للطاقة، وعتيبة سعيد العتيبة رئيس مشاريع العتيبة، ويوسف محمد خوري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد رسول خوري، وخليفة سيف بن درويش - شركة درويش بن أحمد وأولاده، وخالد البادي نائب رئيس مجموعة البادي للتجارة والاستثمار، وسعيد أحمد عمران المزروعي - مجموعة العمران للتجارة العامة، والسيد سعيد خليفة البلوشي من شركة مترو التجارية.