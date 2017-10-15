«تنظيم الاتصالات» تنشر الوعي بالأمن الرقمي والسلامة عبر الإنترنت

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة «آي. سي. دي. إل. العربية» لمدة ثلاث سنوات بهدف التعاون في مجالات بناء وتطوير المهارات والوعي اللازمين لدى الكوادر الحكومية وفئات المجتمع فيما يتعلق بالأمن الرقمي والسلامة عند استخدام شبكة الإنترنت، بحسب بيان مس.

ووقع المذكرة كل من حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وجميل عزو، المدير العام لمؤسسة «آي. سي. دي. إل العربية. وسيعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على نشر المهارات والكفاءات المعلوماتية بين الكوادر الحكومية كمستخدمين عاديين بهدف تمكينهم من الاستغلال الكفؤ لعناصر تكنولوجيا المعلومات في العمل المكتبي، كما يعنى الطرفان بنشر الوعي بالأمن الرقمي والسلامة عبر الإنترنت بين الكوادر الحكومية وفئات المجتمع المختلفة.

قال المنصوري: «تضاف هذه الاتفاقية إلى سلسلة من الخطوات السابقة التي أطلقتها الهيئة بهدف زيادة الوعي حول أهمية امن المعلومات والبيانات وكيفية التعامل الأمثل مع الشبكة العنكبوتية، وتشكل هذه الخطوة دعما لمشاريع التحول الرقمي في الدولة ومواكبة للانفتاح اللامحدود على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من أفراد المجتمع في دولة الإمارات من غير حدود، لابد من توجيه فعال يواكب حجم المخاطر المتوقعة».

وأضاف:«نؤكد على أهمية تعزيز العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص لكونها شريكا أساسيا في ترسيخ المكانة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي. ويشكل هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء الاقتصاد القائم على المعرفة».

وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة أي. سي. دي. أل ـ العربية الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر: نحن نثني على جهود الهيئة في مجال التوعية بالسلامة الرقمية.