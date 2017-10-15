يوسف العربي (دبي)

شهد الربع الأخير من العام الحالي إقبالاً متزايداً من الشركات وأصحاب المنشآت التجارية على شراء أنظمة المحاسبة وإدارة المبيعات والمخازن وحفظ السجلات على أساس احتساب الضرائب، بما فيها «الانتقائية» التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أكتوبر و«المضافة»، التي يبدأ تطبيقها في الدولة مطلع العام 2018، بحسب مديرين بشركات تطوير برمجيات عالمية.

وأكد هؤلاء أن الشركات التجارية الكبرى في الدولة كانت الأكثر حرصاً على الاستعداد التقني المبكر واستكمال تهيئة بنيتها التكنولوجية مع الأنظمة الضريبية من خلال تبني أحدث برمجيات المحاسبة المتوافقة مع التشريعات الضريبية المحلية، فيما تسابق الشركات الصغيرة والمتوسطة الزمن لملاحقتها.

وأضافوا أن أنظمة المحاسبة الحديثة تساعد الشركات التجارية وأصحاب المنشأة التجارية على ضمان الامتثال الضريبي من خلال بناء سجلات ضريبية منتظمة وإعداد تقارير ضريبية فصلية وسنوية.

وأكدت شركات برمجة عالمية أنها قامت بتحديث الإعدادات المسبقة لبرامجها المحاسبية لتتوافق مع جميع التشريعات الضريبية التي تم إقرارها في دولة الإمارات، سواء المتعلقة بالضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة.