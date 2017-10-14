ماتيس: نراقب أي أعمال استفزازية إيرانية بعد خطاب ترامب

عواصم (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الليلة الماضية، أنه لم يشهد أي أعمال استفزازية من إيران عقب خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي رسم نهجاً أكثر مواجهة مع إيران، مضيفاً أن الوضع العسكري الأميركي لا يزال دون تغيير حتى الآن. وقال ماتيس للصحفيين على متن طائرة عسكرية «الآن نتابع إمكانية وقوع أعمال استفزازية أخرى من الإيرانيين لكننا لم نشهد ذلك حتى الآن». وأضاف «في ظل سجل الإيرانيين المزعزع للاستقرار من لبنان إلى سوريا ومن اليمن إلى أفغانستان، نتابع ذلك بالطبع...الآن لا نغير وضعنا» العسكري.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أنها تجري مراجعة شاملة، بغرض دعم استراتيجية الرئيس ترامب الجديدة تجاه إيران. وقال الضابط أدريان رانكين- جالاوي المتحدث باسم الوزارة، إن المراجعة الشاملة تجري لأنشطة التعاون الأمني ووضع القوات والخطط. وأوضح جالاوي «نعمل على تحديد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار وكبح استعراضه العدائي للقوة ولاسيما دعمه للجماعات الإرهابية والمتشددين».

ولخص ترامب في خطابه الذي أعلن فيه الاستراتيجية الجديدة إزاء تعديات إيران التي تنشر الموت والدمار والفوضى في أنحاء العالم، الآلية الجديدة في التعامل مع طهران في :

أولاً: سنعمل مع حلفائنا من أجل مواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار والداعمة للإرهاب في المنطقة.