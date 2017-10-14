«الأطلسي» يحذر من عواقب كارثية للتدخل العسكري في كوريا الشمالية

بروكسل (وكالات)

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس، من أن أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون «عواقبه كارثية»، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشل الجهود الدبلوماسية.

وأكد ستولتنبرج، الذي سيزور كوريا الجنوبية واليابان خلال الأسابيع المقبلة للتعبير عن دعم الحلف لهما، على أن لواشنطن الحق في الدفاع عن نفسها وعن حلفائها. إلا أنه دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية. وقال ستولتنبرج من مقر الحلف في بروكسل «إن استخدام القوة العسكرية ستكون له عواقب كارثية، أعتقد أن أحداً لا يريد ذلك بالفعل، ولذا علينا الاستمرار في الدفع من أجل حل عبر التفاوض».

وأضاف «الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن حلفائها، لكن في الوقت نفسه أنا متأكد تماماً من أن أحداً لا يريد حلًا عسكرياً، ولذا لا نزال نرى جهداً موحداً لمحاولة زيادة الضغط على كوريا الشمالية».

والتقى ترامب الثلاثاء الماضي مسؤولين من فريقه للأمن القومي حيث ناقش معهم «جملة خيارات» تمتلكها بلاده للرد على اختبارات بيونج يانج النووية والصاروخية الأخيرة والمتكررة.