«جبل جيس» يجذب الزوار في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يتجه عدد من أهالي ومقيمي إمارة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بشكل عام، خلال هذه الفترة من العام، للاستجمام والاستمتاع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة فوق أعلى قمة في الدولة في جبل جيس، خصوصاً مع اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية. وسجل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل صباح أمس الأول 20.4 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 5:00 صباحاً، وتشكل الضباب، والضباب الخفيف، على بعض المناطق.

ومع انخفاض درجات الحرارة، وتحسن الحالة الجوية، تنشط معها بشكل طردي حركة الرحلات الخارجية، وبالتحديد على جبل جيس التي خصصت لها الطرق والشوارع للوصول إلى القمة، وتوفير مختلف الخدمات الترفيهية لخدمة الزوار ومرتادي تلك المنطقة، إلى جانب الرحلات البرية، خصوصاً على شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى أطراف الطريق السريع، والتي تبدأ حينها الأسر والعوائل بالتنظيم والتخطيط للخروج للأماكن والمناطق المكشوفة، مثل منطقة عوافي، وعلى الشواطئ البحرية، بهدف قضاء أوقات ممتعة سواء في المناطق الجبلية أو البرية، وسط الأجواء والنسمات الباردة، ولما تتميز بها تلك المناطق من جمال الطبيعة المتنوعة سواء الجبلية والبحرية والبرية الخلابة، ناهيك تنظيم المهرجانات فيها، مثل مهرجان عوافي السنوي الذي يعد أحد الأنشطة الموسمية التي تتميز بها الإمارة خلال هذه الفترة من السنة في ديسمبر حتى يناير، والذي يتميز بالطبيعة والأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تشمل كل أفراد الأسرة من دون استثناء.