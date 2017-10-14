استشهاد 6 عسكريين بهجوم إرهابي بالعريش

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري أمس، استشهاد ستة جنود بهجوم إرهابي على نقطة تمركز للقوات المسلحة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي اليوم في بيان على صفحته على فيسبوك، إن «عناصر إرهابية مسلحة قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية» مضيفاً أن اشتباكات وقعت وأسفرت عن «استشهاد ستة أفراد من قواتنا المسلحة». وأضاف البيان أنه تحت «تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة عدداً من القتلى والمصابين منهم، وجار تمشيط منطقة الحادث وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة». ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية أن الهجوم وقع الليلة قبل الماضية، وأسفر أيضاً عن إصابة أربعة جنود.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني التابع للقوات المسلحة المصرية من القضاء على إحدى البؤر الإرهابية بوسط سيناء، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية المصرية.

وذكر المتحدث العسكري المصري أمس، أن القوات تمكنت أيضا من تدمير عربة دفع رباعي وضبط 316 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر مخبأة في مخزن سري داخل إحدى سيارات النقل.