«استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه».. يا روح بيضاء، أنا ذاهبة إلى بغداد، وأنت التي أوقدت بداخل روحي شرارة البحث عن إجابة السؤال: ما الذي تحتاجه النساء أكثر.. أن تعملنَ أم كوناً يتسع لأرواحهن؟
أنا ذاهبة وسأعود - إن شاء الله - لنكمل جلستنا في الزاوية، الزاوية البعيدة عن آذان الأخريات، مكان ضيق لكنه يتسع للبوح.
سألتني: ستسافرين وتتركينني؟! فضحكت في وجهها: لا، بغداد حلوة وفيها ورد جوري خاص بها وشوارعها تفوح برائحته في الربيع، ليتك تسافرين إلى العراق. سكت. كررت: تتركيني! أحسست بأن دموعها المترقرقة دائما تقترب من السقوط في فمها، اعتذرت عن قسوتي، أخبرتها أني أشبهها: تعرفين الجامعة الأولى لم تكن مريحة، أزهقت روحي، لم يكن لها حرية أن تهيم بحثا عن إجابة السؤال: ما الذي تحتاج إليه المرأة أكثر من الشهادة والشغل؟
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آخر مرة في الزاوية، تبين لي لحظة البوح وجهها المفطور على الكرامة واللاحيلة، طفولياً، فطرياً، بريئاً من كل الاتهامات. قالت: أنا أتألم، روحي تتألم أكثر من جسدي، أكثر من أذني! ما في الروح لا يراه أحد، وجوهنا ليست نحن تماما، كان شعرا غجريا ينسدل على وجهها يكاد يغطيه بالدموع المتسابقة باتجاه الشفتين. بلعت غصتها، ابتلعت غصتي: لا، لن أتأخر كثيرا! ثلاثون سنة وأكثر مضت، وكلما تذكرت الوعد استحييت. قبل أيام وكأنه الحلم سمعتها على الهاتف: «وين أنت، وين سرتي وخليتيني؟». البارحة استلمت رسالة «واتساب» من صديق يقول: «إذا أحببت أخيك، خذه معك في دعائك دون علمه». ملاحظة للصحيفة التي أحبها: اليوم سأخرق قانون العمود الصحفي وأنشد قصة روح بيضاء.