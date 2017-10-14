قصائد السيّاب تحكي غربته في دبي

غالية خوجة (دبي)

احتفت ندوة الثقافة والعلوم، في دبي، بالتعاون مع أثر للفنون والآداب، مساء الأربعاء الماضي، بمرور تسعين عاماً على ميلاد رائد الحداثة الشعرية بدر شاكر السياب، بأمسية حملت عنوان «غريب على الخليج»، تضمنت قراءات شعرية بصوت الشاعرة الإعلامية د. بروين حبيب، وغناء بصوت كل من: أنور دراغ، ومكادي نحاس، ولوحات بورتريه بريشة الفنان البحريني عباس الموسوي وقد تمّ إهداء إحداها لابن السياب غيلان.

حضر الحفل سعادة سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم وأعضاء مجلس الإدارة وعبدالغفار حسين ونجل الشاعر الراحل غيلان بدر شاكر السياب، وحشد من المهتمين. وقدمت بروين حبيب الأمسية بقراءات شعرية ترافقها خلفية موسيقية تارة، ومصاحَبة غنائية تارة أخرى، متحدثة بين فقرة وأخرى عن شاعر الحداثة السياب وسيرته، وثقافته ومعاناته التي صقلت شعره العذب، متوقفة عند قصيدته (غريب على الخليج)، وثرائها اللغوي والدلالي. ومما قالته د. بروين: «فهمنا أخيراً أن الشعر يمكن أن يحول نهراً صغيراً وضائعاً إلى نهر من أنهار الميثولوجيا، وأن اسماً من جنوب العراق يمكن أن يرن صداه أبعد من كل خليج. الثانوية تهدمت يا صديقي السياب والفندق الذي كنت تسكنه أمسى خراباً، كأن قصيدتك كتبت اليوم، كأنها نبوءة، فخُطى الغريب خطاك آنذاك هي خطانا كلنا الآن في هذا الشرخ المريب لحياتنا. أخيراً، دعني أخبرك بما يسرك يا شاعرنا الكبير: عراقنا اليوم، فيه شعراء شباب رائعون فعلاً، وقصائدهم لن تخيب ظنك بالشعر العراقي المتميز دائماً»، وألقت قصيدة «موسيقى» لأمي التي كتبها الشاعر محمود درويش للسياب، منها:

أتذكَّرُ السيَّاب.. في هذا الفضاء السُومَريِّ

تغلبَتْ أنُثى على عُقم السديمِ