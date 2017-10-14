سفير الإمارات لدى ألمانيا: تمثيل الدولة مشرف و«كلمة» منجز لكل العرب



تاريخ النشر: السبت 14 أكتوبر 2017 فرانكفورت (الاتحاد) زار سعادة علي الأحمد سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. وأثنى سعادته في بيان صحفي صدر أمس، عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على الدور الريادي الذي تقوم به الدائرة للترويج للثقافة العربية عبر مبادرات متنوعة ومؤثرة على المستوى العالمي، وقال: «تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي مشرف، ويقدم الدليل على مدى الاهتمام الرسمي لدعم المشاريع الثقافية المؤثرة، وقد لمسنا من خلال العمل المهني لإدارة مشروع كلمة للترجمة حجم الإمكانيات المتوفرة لدعم الحوار العالمي، فقد استطاع المشروع خلال عشر سنوات أن يكون منجزاً لكل العرب وموجها للعرب أيضاً».